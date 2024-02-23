23 февраля 2024 года: Поликарпов день - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ругаться, злиться, выяснять отношения. Ясный месяц на небе в этот день — к проливному дождю.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память священномученика Поликарпа, епископа Смирненского. Когда-то он раздал свое имущество бедным, а сам пошел учеником к епископу Уколу. Он рукоположил юношу на диакона. После смерти Укола Поликарп стал епископом Смирны. Однажды его схватили язычники, привязали к столбу, подожгли внизу хворост. Но пламя не взяло тело мужчины. Язычники так испугались, что разрубили его мечом.
Что нельзя делать 23 февраля:
- злиться, выяснять отношения
- есть жирную пищу
- употреблять алкоголь
Народные приметы и поверья:
- ясный месяц на небе — к проливному дождю
- мороз — к теплой весне
День ангела празднуют:
Александр, Алексей, Антиох, Антонин, Дамиан, Зевин, Иван, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Полихроний, Сергей
Родились сегодня:
1879 год — Казимир Малевич, художник-абстракционист, автор "Черного квадрата";
1954 год – Виктор Ющенко, президент Украины с 2005 до 2010 года Виктор Ющенко.
А также в этот день:
1863 год — британские путешественники объявляют об открытии ими источников реки Нил;
1893 год — немецкий инженер Рудольф Дизель патентует созданный им двигатель;
1941 год— впервые получен плутоний.