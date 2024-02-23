Хилари Суонк рассказала, как ее ограбили в Париже

Актриса призналась, что бежала за грабителем между авто, стоящими в пробке, на каблуках. Удалось ли ей вернуть украденное, она пообещала рассказать позже.

49-летняя оскароносная американская актриса Хилари Суонк вместе с партнером по фильму "Обыкновенные ангелы" Аланом Ритчсоном стала гостьей программы The View. Оба актера рассказали ведущим об опыте пережитых ограблений.

Так, Хилари в 2013 году, когда жила в Париже, мужчина разбил окно такси, в котором она ехала, и схватил ее сумочку. Вор сбежал по обочине автострады в пригороде французской столицы.

"Я жила в Париже, меня ограбили, и я тоже преследовала этого парня. Я подумала: "Я возьму свою сумку, мне просто нужен паспорт. Верните мне мой паспорт!" – вспоминает ее.

Об этой истории писало издание Sky News. По информации таблоида, трое мужчин набросились на такси Хилари, когда оно застряло в пробке на автостраде в пригороде Сен-Дени, расположенном к северу от Парижа. Они разбили окно на заднем сиденье и отобрали дизайнерскую сумочку актрисы. Звезда объяснила, что смогла преследовать воров из-за пробок. Этот район Парижа часто становится объектом воров, охотящихся на водителей и пассажиров из-за того, что их легко ограбить в заторах.

Хилари Суонк и Алан Ричартсон стали гостями шоу The View

Суонк преследовала вора в сапогах на высоком каблуке, заставив соведущую Вупи Голдберг рассмеяться и сказать: "Знаешь, сколько времени нужно, чтобы получить паспорт?"

Хилари отметила, что украденный паспорт "был красивым и толстым":

"И я добавила страницы со всеми местами, где я когда-либо путешествовала. Я подумал: это так важно".

Чем закончилась история погони за вором, Суонк пообещала рассказать в следующем выпуске шоу.

Сейчас Хилари и Алан заняты промо своего нового фильма "Обыкновенные ангелы", вдохновленного "невероятной реальной историей о парикмахере, который в одиночку сплачивает всю общину, чтобы помочь овдовевшему отцу спасти жизнь его тяжело больной маленькой дочери".

Картина основана на одноименных мемуарах Шэрон Стивенс Эванс, вышедших в 2023 году.

Ритчсон играет жителя Кентукки, вдовца Эда Шмитта. У него есть пятилетняя и трехлетняя дочери, и обе страдают опасным для жизни заболеванием печени.

Персонаж Суонк по имени Шэрон прочитала историю девочек в Louisville Courier Journal и решила сделать все, чтобы помочь спасти детей.

Премьера "Обыкновенных ангелов" состоится в кинотеатрах 23 февраля.

Ранее Фокус писал, что Хилари впервые показала своих близнецов, которых родила в 48 лет.