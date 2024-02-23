Уже 16: Дженнифер Лопес показала редкие кадры своих детей (видео)

Макс и Эмма родились в союзе Джей Ло и Марка Энтони. Звездные наследники накануне отметили 16-й день рождения.

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес поздравила своих близняшек Эмму и Макса с 16-летием. Роликом с наследниками знаменитость делится в Instagram.

"С днем рождения моих кокосиков. Я люблю вас", — написала мама двоих детей в конце видео, в котором показала, как проводит время с дочкой и сыном.

Максимилиан Дэвид и Эмма Мэрибел родились 22 февраля 2008 года в союзе Джей Ло и ее третьего мужа, певца Марка Энтони. Экс-пара развелась в 2014 году. Несмотря на то, что Лопес и Энтони давно не в браке, они сумели сохранить теплые отношения ради общих детей.

Дженнифер Лопес с детьми

"С днем рождения!!! Не могу поверить, что вам 16!" — написал в комментариях нейл-мастер Джей Ло Том Бачик. Он также поделился архивным снимком своей звездной клиентки с ее наследниками.

Дженнифер Лопес с детьми

55-летний Марк Энтони уже женился на 24-летней модели Наде Феррейре, которая родила ему ребенка в июне 2023 года.

Марк Энтони и Надя Феррейра Фото: Getty Images

Тем временем Дженнифер Лопес в 2022 году заключила брак с оскароносным актером Беном Аффлеком. Он воспитывает троих наследников от союза с Дженнифер Гарнер — Вайолет, Серафину и Сэмюэля.

Напомним, планировала ли Дженнифер Лопес возвращаться к Бену Аффлеку.

Также Фокус писал о появлении на публике Марка Энтони с Надей Феррейрой.