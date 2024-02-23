Сальма Хайек показала свою коллекцию роскошных сумок (фото)

Звезда экрана недаром выбирает аксессуары от Alexander McQueen и Gucci. Ее муж владеет группой компаний Kering, в которую входят самые известные дома моды.

57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек показала свою коллекцию сумок. Снимками звезда экрана поделилась в Instagram с более 28 млн подписчиков.

Мама одного ребенка позировала в своей гостиной в окружении красных аксессуаров и домашнего любимца.

"50 оттенков красного", — написала актриса.

На первом фото Хайек сидела в клетчатом красном пиджаке и синих джинсах, окруженная более 15 красными сумками — от желанной сумки Jackie от Gucci до мини-версии культовой бамбуковой сумки с верхней ручкой.

Сальма Хайек

Звезда фильма "Фрида" также носила черные сапоги с большими декоративными ремешками и дополняла образ красной шляпой с черной лентой.

Кроме этого, актриса показала свою коллекцию красной помады, красных туфель, красного блейзера и даже тарелок с красными фруктами.

Французский бульдог знаменитости Би, которого она "воспитывает" с дочерью Валентиной, также появился на фото. На первом снимке актриса прижимается к песику, а на втором фото демонстрируется изысканный вкус Би, когда она лежит на темно-красном блейзере YSL и рядом с сумочкой Alexander McQueen.

Выбор сумок этих брендов не является совпадением. Муж Сальмы, французский миллиардер Франсуа Анри-Пино, владеет группой компаний Kering и рядом известнейших модных брендов, среди которых Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Gucci, Puma, Volcom, Saint Laurent Paris.

Сальма Хайек с мужем Фото: Getty Images

Напомним, Сальма Хайек показала себя без макияжа.

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