Зендая появилась на премьере "Дюны" в футуристическом винтажном наряде

Звезда выбрала для премьеры картины в Сеуле платье из коллекции Givenchy. Серое лаконичное платье украшают узоры в виде микросхем.

Зендая и Лоу Роуч продолжают оставаться идеальной парой, когда дело доходит до потрясающих модных моментов. Обладательница премии "Эмми" поразила модных критиков очередным оригинальным образом. Актриса выбрала винтажный Givenchy, представляя в Сеуле фильм "Дюна: Часть вторая". Ранее в Южной Корее она и Тимоти Шаламе появились в парных образах. Актеры выбрали комбинезоны от местного бренда Juun.J. Об этом пишет Hola.

Парный образ актеров для Сеула Фото: Getty

Актриса и ее стилист продемонстрировали невероятные научно-фантастические образы, которые идут рука об руку с фильмом, а Зендая ходит по красным дорожкам по всему миру, демонстрируя гламурные ансамбли и архивную моду от лучших дизайнеров.

Зендая в винтажном Givenchy Фото: Getty Images

Ее последний образ входит в коллекцию бренда Givenchy осень/зима 1999 года. Селин Дион также носила аналогичный ансамбль из той же коллекции для клипа на свою песню 1999 года "Then You Look At Me".

Серое платье украшала красная электросхема, вырезанная лазером. Образ был разработан Александром МакКуином. Пара туфель Christian Louboutin So Kate завершила ее образ.

Ранее Зендая, продвигая новый фильм Дени Вильнева, уже продемонстрировала несколько потрясающих образов.

Тимоти Шаламе и Зендая в Лондоне Фото: Getty

Но самым впечатляющим, бесспорно, стал костюм Mugler Fembot. Актриса примерила дизайнерский костюм робота, появившись на красной дорожке в Лондоне.

Свой костюм она дополнила бриллиантовым колье. Впрочем, наряд оказался не слишком удобным, так что после позирования фотографам Зендая сменила его на вечернее платье. Второй образ тоже был от Mugler и его дополняли с украшения Bulgari и гламурная прическа.

Зендая в Париже Фото: Getty Images

Менее футуристичным, но не менее впечатляющим стал образ актрисы для премьеры в Париже. Тогда она позировала фотографам в платье от Alaïa с уникальным дизайном под названием "La Robe Spirale" – дословно: "спиральное платье".