Стало известно, что Бену Аффлеку не нравится в Дженнифер Лопес

Звездная пара поженилась в 2022 году. До этого они уже встречались в начале 2000-х, разорвав отношения после помолвки.

Стало известно, что оскароносному актеру Бену Аффлеку не нравится в его жене Дженнифер Лопес. Об этом пишет Life & Style.

Оказалось, что звезда фильма "Затерянная" не в восторге от того, что его возлюбленная, которая выпускает новый альбом и фильм о себе, сильно освещает подробности их личной жизни.

"Бен научился очень хорошо прикусывать язык, но известно, что он совсем не в восторге от бесконечной потребности Джей Ло во внимании... Он опасается, что, выставляя себя напоказ, она просто открывает к ним слишком пристальное общественное внимание, а это исторически никак не помогало их отношениям — отнюдь", — считает источник издания.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty

Звезда сцены и оскароносный актер поженились в 2022 году. В начале 2000-х они уже строили романтические отношения, однако разошлись после помолвки. В 2021 знаменитости воссоединились после многих лет разлуки и браков с другими людьми, в которых стали родителями.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

В союзе с певцом Марком Энтони Лопес родила двоих детей — Макса и Эмму, которым накануне исполнилось 16 лет. Тем временем Аффлек стал многодетным отцом во время брака с актрисой Дженнифер Гарнер (сын Самюэль, дочери Вайолет и Серафина).

Напомним, почему Дженнифер Лопес боялась остаться одинокой.

Также Фокус писал о редкой сумочке Джей Ло.