Леонардо Ди Каприо отправился на свидание с Витторией Черетти (фото)

Об отношениях голливудской звезды с итальянской моделью известно с конца лета 2023 года. Впрочем, официально они не комментируют свою личную жизнь.

49-летнего американского актера Леонардо Ди Каприо заметили на свидании с его девушкой, 25-летней итальянской супермоделью Витторией Черетти. Об этом пишет Daily Mail.

Звездную пару "поймали" местные папарацци в Лос-Анджелесе.

Ди Каприо был одет в светлую футболку, зеленые брюки, черные кроссовки и кепку. Оскароносный актер также носил защитную маску, а его волосы были собраны в хвостик, торчащий из задней части кепки на голове.

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти

Итальянская супермодель тем временем надела черные брюки для йоги с черным топом и укороченную коричневую замшевую куртку. Из аксессуаров Виттория продемонстрировала лаконичную черную сумочку и солнцезащитные очки.

Актер и звезда подиумов впервые были замечены вместе в августе 2023 года. После того все больше инсайдеров начали подтверждать новые отношения голливудской звезды.

Пару впоследствии даже "ловили" за поцелуями на Ибице.

Виттория Черетти

Источники утверждали, что Ди Каприо "без ума" от Виттории, которая также очень заботится об экологических проблемах. Как сообщается, актер сейчас встречается только с ней, поскольку Черетти имеет "все качества, которые он ищет в партнере".

Напомним, Лили Гладстоун рассказала о съемках с Леонардо Ди Каприо.

Также Фокус писал о другом свидании Ди Каприо и Черетти.