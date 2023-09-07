Леонардо Ди Каприо целовался с Витторией Черетти на Ибице (фото)

Итальянская модель моложе звезды "Острова проклятых" на 23 года. Ранее их уже замечали вместе.

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48-летнего американского актера Леонардо Ди Каприо заметили за поцелуями с 25-летней итальянской моделью Витторией Черетти на Ибице, Испания. Об этом пишет Page Six.

Знаменитости проводили время на вечеринке в местном клубе.

На фото, которые распространяют в сети, видно, как 25-летняя звезда подиумов обнимается с голливудским актером, чья спина прислонена к стене клуба Hï Ibiza.

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Леонардо Ди Каприо снова проводит время с Витторией Черетти (фото)

Ди Каприо был одет в свою привычную черную бейсболку и темную футболку. Итальянская знаменитость, в свою очередь, собрала волосы в хвост и надела блестящий топ на одно плечо.

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25-летняя Виттория Черетти недавно развелась с мужем, 35-летним диджеем Маттео Миллери. И после этого ее все чаще стали замечать в компании голливудского актера. Официально они не комментируют статус своих отношений.

Виттория Черетти

Летом 2022 года Ди Каприо расстался с моделью Камилой Морроне после около пяти лет отношений. Тогда девушке исполнилось 25 лет, поэтому в сети начали активно шутить о том, что актер встречается только с избранницами моложе 25 лет.

Камила Морроне Фото: Getty Images

Впрочем, осенью того же года начали распространяться слухи о вероятном романе американского актера и 28-летней модели Джиджи Хадид. Их часто замечали вместе, однако официально они не раскрывали статус своих взаимоотношений.

Джиджи Хадид Фото: Instagram gigihadid

Напомним, что общего у бывшего мужа Бритни Спирс Сэма Асгари и Леонардо Ди Каприо.

Также Фокус писал о всех моделях, с которыми Ди Каприо отдыхал летом 2023 года.