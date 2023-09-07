Леонардо Ді Капріо цілувався з Вітторією Черетті на Ібіці (фото)

Італійська модель молодша за зірку "Острова проклятих" на 23 роки. Раніше їх вже помічали разом.

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48-річного американського актора Леонардо Ді Капріо помітили за поцілунками з 25-річною італійською моделлю Вітторією Черетті на Ібіці, Іспанія. Про це пише Page Six.

Знаменитості проводили час на вечірці в місцевому клубі.

На фото, які поширюють у мережі, видно, як 25-річна зірка подіумів обіймається з голлівудським актором, чия спина притулена до стіни клубу Hï Ibiza.

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Леонардо Ді Капріо знову проводить час з Вітторією Черетті (фото)

Ді Капріо був одягнений у свою звичну чорну бейсболку та темну футболку. Італійська знаменитість, зі свого боку, зібрала волосся у хвіст і одягла блискучий топ на одне плече.

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25-річна Вітторія Черетті нещодавно розлучилася з чоловіком, 35-річним діджеєм Маттео Міллері. І після цього її все частіше почали помічати в компанії голлівудського актора. Офіційно вони не коментують статус своїх стосунків.

Вітторія Черетті

Влітку 2022 Ді Капріо розійшовся з моделлю Камілою Морроне після близько пʼяти років стосунків. Тоді дівчині виповнилося 25 років, тому в мережі почали активно жартувати про те, що актор зустрічається лише з молодшими за 25 років обраницями.

Каміла Морроне Фото: Getty Images

Втім, восени того ж року почали ширитися чутки про ймовірний роман американського актора та 28-річної моделі Джіджі Хадід. Їх часто помічали разом, проте офіційно вони не розкривали статус своїх взаємостосунків.

Джіджі Хадід Фото: Instagram gigihadid

Нагадаємо, що спільного в колишнього чоловіка Брітні Спірс Сема Асгарі та Леонардо Ді Капріо.

Також Фокус писав про всіх моделей, з якими Ді Капріо відпочивав влітку 2023 року.