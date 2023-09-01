Сем Асгарі розповів, що у нього спільного з Леонардо Ді Капріо

Майже екс-чоловік Брітні Спірс незадоволений тим, що страйк у Голлівуді паралізував кіноіндустрію, залишивши його без роботи.

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Без п'яти хвилин колишній чоловік американської поп-співачки Брітні Спірс Сем Асгарі на тлі гучного розлучення вирішив скористатися ненадовго відкритим вікном можливостей, щоб, поки його ім'я ще на слуху, пробитися в кіно. Зокрема, він уже заявив, що між ним і оскароносним Леонардо Ді Капріо є дещо спільне, пише TMZ.

Чоловік вийшов на марш проти страйку SAG-AFTRA в Бербанку, Каліфорнія, де його і спіймали журналісти, яких вельми цікавило особисте життя колишнього фітнес-тренера.

За словами Асгарі, страйк поставив його в таке ж скрутне становище, як і Леонардо Ді Капріо.

"Ми тут не для того, щоб говорити про моє особисте життя. Ми тут, щоб привернути увагу до моїх братів і сестер, які наполегливо працюють і борються за моє майбутнє".

Сем, який раніше з'являвся в таких шоу як PBC, Black Monday і Hacks, сказав, що зосереджений на припиненні страйків SAG-AFTRA і WGA, які практично паралізували галузь.

"Я сподіваюся, що все вирішиться дуже швидко, і ми всі зможемо повернутися до того, що ми любимо робити найбільше, а саме до створення мистецтва і натхнення людей", — заявив він.

На запитання про те, що у нього немає роботи, Асгарі відповів:

"У цьому суть цього страйку — у мене стільки ж робочих місць, скільки у Леонардо Ді Капріо".

У Асгарі та Ді Капріо є незавершені проєкти, оскільки індустрію зупинено через тривале зупинення виробництва.

На сьогодні найпомітніша кіноробота Асгарі — роль у комедії "Велике лото смерті" режисера Пола Фейга з Джоном Сіною, Сіму Лю, Аквафіною і Шоном Вільямом Скоттом у головних ролях.

Асгарі знімається в рекламі одягу в очікуванні закінчення страйку в Голлівуді

У Ді Капріо зараз п'ять проєктів, робота над якими припинена на час страйку. Це "Переповнена кімната", "Джим Джонс", "Парі: Повість про корабельну аварію", "Заколот" і "Вбивство і Рузвельт".

Раніше Фокус писав, що Асгарі вирішив після розриву з Брітні Спірс щільно зайнятися кар'єрою в кіно, а також організацією концертів. Він розраховує піти зі шлюбу з Брітні не з порожніми руками. Співачка ж поки що оплачує йому оренду дорогої квартири.