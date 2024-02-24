Не против вернуться: принцу Гарри "очень скучно" в США, — эксперт

Сын короля Великобритании Чарльза III хотел бы вернуться к своим обязанностям. Впрочем, его родственники в Европе и жена Меган Маркл выступают против этого.

Принцу Гарри "очень скучно" в Калифорнии и он "скучает по тому, как был членом королевской семьи" в Великобритании. Об этом пишет The Mirror.

Сообщается, что младший сын британского короля Чарльза III рассматривал возможность вернуться в Великобританию, но его не поддерживают в этом королевские родственники.

По словам писателя Тома Куинна, герцог Сассекский испытывает "большую скуку" в США, куда перебрался в 2020 году. В частности, отец двоих детей рассматривает возможность временного возвращения в Европу.

Принц Гарри Фото: Archwell

По мнению Куинна, Гарри очень скучает по своим королевским обязанностям и считает, что сможет "сохранить свою ценность", вернувшись в Великобританию в какой-то момент.

Это произошло на фоне слухов о том, что герцог Сассекский думал о помощи своей семье во время болезни отца, которому в начале 2024 года диагностировали рак. Впрочем, источники в Букингемском дворце отвергли любые шансы на его возвращение.

Скандальные мемуары принца Гарри "Запасной" Фото: Getty

"Это единственное, чему он обучен", — комментирует королевский автор скуку Гарри по обязанностям.

В частности, Куинн рассказал, что герцог Сассекский был очень расстроен, когда узнал о тяжелой болезни отца. Несмотря на это, он не сможет вернуться окончательно назад.

"Семья больше не доверяет ему, и, кроме того, Меган категорически против этого", — отметил Том Куинн.

После переезда в Канаду, а затем в США, герцоги Сассекские заключили миллионные соглашения со Spotify и Netflix. С первыми бывшая актриса записывала подкаст "Архетипы", однако их сотрудничество уже закончилось. А с Netflix супруги создали документальный сериал о своей жизни.

Постер сериала "Гарри и Меган" Фото: Netflix

Напомним, король Чарльз III обратился к украинцам во вторую годовщину полномасштабного российского вторжения.

Также Фокус писал о преградах на пути к примирению принца Гарри с королевской семьей.