Счастливые цифры для каждого знака Зодиака

В нумерологии и астрологии у каждого знака Зодиака есть цифра, которая приносит им успех. Также существуют несчастливые цифры для каждого знака, которые сулят неудачу.

Астролог и нумеролог Мария Кузьменко рассказала, какая цифра самая удачная у каждого из знаков Зодиака.

1 — Лев

Единица — счастливое число Льва. Именно она может принести ему удачу и счастье. В нумерологии число 1 считается символом лидерства и воли, конкуренции и победы. Сила характера и природная твердость помогает быть всегда на высоте. Единицу определяет внутренняя энергия, верность себе, отсутствие страха перед проблемами. А вот опасаться Львам стоит числа 2: оно снижает шансы представителей этого знака на успех.

2 — Рак

Двойка — счастливое число Рака. Оно несет в себе любовь и безопасность, в которых представители этого знака Зодиака иногда очень нуждаются. Двойки мечтательны, нежны и романтичны. Эмоциональны, обладают прекрасной интуицией и чувством эмпатии.

Они привыкли прислушиваться к своему внутреннему голосу, принимая важные решения. В сочетании с двойкой счастливое число Рака — 7: они, как правило, усиливают друг друга. Неудачу этому знаку может принести 1.

3 — Скорпион и Овен

Тройка — счастливое число сразу для двух знаков: Скорпионов и Овнов. По своей натуре тройки не работяги, а истинные творцы. И обычно, благодаря своим талантам, достигают своих целей без особого труда. Энтузиазма у них не занимать. В момент, когда нужно принимать решение, этим знакам необходимо окружать себя цифрой 3, а еще на третье число смело можно планировать важные переговоры.

4 — Дева и Близнецы

Четверка — счастливое число Дев и Близнецов. Она приносит им знания, энергию для обмена информацией и глубоких мыслей. Четверки всегда готовы прийти на помощь, из них получаются верные и надежные друзья. Большинство из них красноречивы, рациональны, имеют врожденные организаторские способности. Влияние этого числа удваивается, если представители этих знаков работают в журналистике или торговле.

5 — Стрелец

Пятерка — счастливое число Стрельцов. Она помогает этому знаку в общении. Пятерок характеризует стремление к абсолютной свободе и полное неприятие любых правил и ограничений. Также цифра 5 может принести Стрельцам удачу, если присутствует в номере машины, телефона или квартиры. А еще Стрельцы могут пользоваться талисманами с пятью углами, отлично подойдет, например, пятиконечная звезда.

6 — Телец и Весы

Шестерка — счастливое число Тельцов и Весов. Она приносит представителям этих знаков удачу в любви и отношениях. Планета-управитель числа 6 — Венера. Она придает этим знакам обаяние, которое сохраняется до глубокой старости. Почти вся их жизнь подчинена эмоциям, чувствам, любовным переживаниям. Цифры 4 и 9 тоже хорошо влияют на жизнь Весов и Тельцов: первая помогает в браке, а вторая — в работе.

7 — Козерог

Семерка — счастливое число Козерогов. Оно помогает представителям этого знака принимать правильные решения и преодолевать препятствия. Семерка — это мудрость, высокий уровень образованности и философское отношение к жизни. Едва ли найдется сфера деятельности, для которой Козероги оказались бы совершенно непригодны.

8 — Водолей

Восьмерка — счастливое число Водолея. Она заряжает представителей этого знака энергией и помогает находить вдохновение. Восьмерки отлично адаптируются к изменениям в жизни. Они не ярые экстраверты, но притягивают окружающих своим спокойствием. 8 — перевернутый знак бесконечности. Поэтому Водолеи могут смело выбирать украшения с этим символом, и он принесет им удачу.

9 — Рыбы

Девятка — счастливое число Рыб. Она считается символом завершенности. Основное значение числа 9 — доброжелательность ко всем людям, умение понимать их и проявлять милосердие к тем, кто в этом нуждается. Девятки обладают природным очарованием. В сочетании с единицей 9 приносит представителям этого знака удачу в материальном плане, а в сочетании с двойкой улучшает интуицию.

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