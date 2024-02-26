55-летняя Дженнифер Энистон спровоцировала слухи о помолвке (фото)

Актриса приехала на церемонию в гордом одиночестве. Наличие бриллиантового аксессуара на пальце она никак не прокомментировала.

Американская актриса Дженнифер Энистон на церемонии вручения премии SAG Awards появилась с огромным кольцом с бриллиантом на левой руке, чем спровоцировала слухи о том, что тайно обручилась, пишет Daily Mail.

Актриса, которая выглядела великолепно в облегающем серебряном платье с глубоким вырезом и разрезом до бедра, была номинирована на премию за роль в "Утреннем шоу", но проиграла Элизабет Дебики из "Короны". Она также вместе с Брэдли Купером вручила награду за заслуги Барбре Стрейзанд, и когда Дженнифер обнимала ее, присутствующие заметили блеск бриллианта на безымянном пальце звезды.

Энистон пока никак не комментирует кольцо, предпочитая и дальше сохранять интригу.

Дженнифер Энистон на SAG Awards Фото: Getty

В последние годы Дженнифер никак не афишировала свою личную жизнь. С 2018 года, когда она развелась с Джастином Теру, ее не замечали в компании других мужчин, которые могли претендовать на роль ее возлюбленных.

Когда актрисе исполнилось 50 лет, она говорила, что еще верит в любовь и в то, что найдет "своего" человека. Но если ее планам не суждено сбыться, Дженнифер готова жить в одиночестве и не будет винить себя в чем-то.

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"Дженнифер находится в прекрасном месте. Она счастлива, здорова и удовлетворена своей карьерой, семьей и друзьями. Она прошла через многое, но чувствует себя счастливой, поскольку процветает в личном и профессиональном плане", – рассказывали ее друзья.

При этом звезда признавалась, что не заинтересована в новом браке.

Энистон не скрывает, что на ее личную жизнь сильно повлияла пережитая в детстве травма: ее родители развелись, когда она была ребенком. Об этом она поведала в интервью WSJ. После пережитых неудач Дженнифер пришла к выводу, что одной ей легче. Единственные ее напарники сейчас – собаки, которых знаменитость обожает.

Собаки ходят с Дженнифер даже на съемки

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Энистон рассказала об откровенной сцене секса в "Утреннем шоу".