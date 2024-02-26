Аль Пачино застали на романтическом свидании с 30-летней избранницей (фото)

Пара вместе провела время в Калифорнии. Журналисты считают, что отношения пары после судебных разборок укрепились.

Известный американский актер Аль Пачино после судебных урегулирований вопроса по поводу опеки над сыном показался на публике со своей 30-летней избранницей Нур Альфаллах. Отношения пары после длительных разбирательств стали еще крепче, сообщает Page Six.

83-летняя звезда "Лица со шрамом" и 30-летняя мать его ребенка были замечены на романтическом ужине в ресторане E. Baldi в Беверли-Хиллз23 февраля. Журналисты заметили, как Альфаллах садился на водительское сиденье, а Пачино — на пассажирское. Интересно, что возлюбленные были одеты в черные образы, чтобы оставаться максимально неприметными. Альфаллах надела леггинсы, рубашку и кожаную куртку. Свой образ она завершила парой черных сапог до колена. Пачино был одет в брюки, рубашку и пальто.

Эта прогулка стала первым случаем, когда Пачино и Альфаллах, у которых в июне 2023 года родился сын Роман, были замечены вместе с тех пор, как пара начала разбирательства об опеке над ребенком. Сейчас пара пришла к соглашению о графике посещений и алиментах на ребенка. Пачино разделит совместную юридическую опеку, но основная опека будет принадлежать Нур.

Фото: instagram.com/nooralfallah

В ноябре 2023 года суд вынес предписание Пачино выплачивать Альфаллах 30 000 долларов в месяц в качестве алиментов на новорожденного сына. Кроме того, судья обязал кинозвезду выплатить ей 110 000 долларов авансом, 13 000 долларов за ночную медсестру и покрыть любые медицинские счета, не входящие в медицинскую страховку.

Нур Альфаллах с Аль Пачино и другом Беннетом Миллером Фото: instagram.com/nooralfallah

Ему также придется ежегодно вносить депозит в размере 15 000 долларов в фонд образования для малыша, который является его четвертым ребенком. Пачино также является отцом троих взрослых детей: 34-летней Джули и близнецов Антона и Оливии, 23-х лет.

Напомним, 3 ноября сообщалось о том, какую сумму алиментов Аль Пачино будет платить Нур Альфаллах. Актер и его подруга урегулировали вопрос о сумме алиментов через пять месяцев после рождения ребенка.