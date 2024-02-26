Какие принты будут в тренде сезон весна-лето 2024

Весна уже близко, а это значит, что время обновить свой гардероб. Конечно мода не стоит на месте и из года в год приходится пополнять свой гардероб новыми моделями, принтами и цветами.

Чтобы не прогадать, что будет в моде весной 2024 года, стилист Виктория Выговская поделилась, каким принтам в этом сезоне стоит отдавать предпочтение.

Ретро горох

Ретро-тренд в горошек возвращается в моду, и многие дизайнеры включают этот классический принт в свои коллекции. На платьях, топах или аксессуарах узор в горошек добавляет веселья и ностальгии любому наряду. По словам стилиста, это вариант не слишком мелкого, не слишком крупного гороха, который представлен в контрастном сочетании черного и белого.

Цветы в эффекте негатива

Цветы в негативном эффекте — это неординарная и интересная тема в моде. Как объясняет стилист, это когда вместо обычного узора бренды пропускают цветочный принт через фильтр негатива.

Цветочный принт в эффекте негатива является очень интересным и стильным выбором для одежды. Чтобы создать гармоничный образ, рекомендуется сочетать этот принт с простыми и монохромными элементами одежды. Например, можно совместить шорты или юбку с цветочным принтом с белой или черной блузой. Также можно добавить яркие аксессуары или обувь для дополнительной интересности.

Клетчатый узор

Клетчатый узор на одежде — это популярный дизайн, который состоит из разнообразных геометрических фигур, которые повторяются на ткани. Этот узор может быть разных цветов и размеров, и используется как в повседневной, так и в вечерней одежде. Клетчатые узоры обычно создают узорчатые образы, добавляя наряду интересный и стильный вид.

Из года в год клетчатый узор на одежде становится популярным трендом. В этом сезоне особенно актуальны крупные клетки и яркие цвета. Сегодня этот принт появляется не только в формате рубашек и плащей, но и на легких платьях корсетах и пышных юбках. Вы можете подобрать себе платье, юбку или рубашку с крупными клетками, чтобы создать стильный образ. Не забывайте также об аксессуарах, которые могут подчеркнуть ваш образ.

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Леопард

Леопардовый принт всегда остается в тренде и является классическим вариантом. Он может добавить немного дерзости и стиля к любому наряду. Будь то жакет, платье, ботинки или даже сумка с леопардовым принтом, это всегда будет модным акцентом. Леопардовый принт легко сочетать с однотонными вещами, такими как черные или бежевые брюки или юбки. По словам стилиста, в грядущем сезоне леопардовый принт имеет все шансы покорить сердца многих девушек.

Полоска

Стилист также отмечает, что весной будет доминировать вариант тонких полос, он будет появляться на рубашках, костюмах и дерзких галстуках.

Тонкая полоска на одежде — это один из актуальных трендов. Она может быть использована как в классических, так и в более смелых и современных образах. Например, тонкая полоска может быть добавлена на брюки, блузку, платье или даже обувь. Этот элемент дизайна придаст вашему образу стильный и модный вид. Главное — не переусердствовать с количеством полосок, чтобы не создать слишком загруженный образ.

Этот принт вы можете сочетать с разными вещами, например, черными брюками или юбкой и белыми кедами или туфлями. Также можно подобрать блузу или рубашку в оттенке тонкой полосы для стильного образа.

Напомним, ранее мы писали, какие модели брюк будут в моде в 2024 году. Кроме этого, Фокус писал, какие юбки будут в моде весной 2024.