Какие фасоны джинсов будут в тренде весной 2024 года

Мода меняется, а джинсы всегда остаются в популярности. Этот вариант брюк — вечный тренд, который обязательно знает в гардеробе каждого человека. Конечно тренды в мире джинсов имеют разные фасоны, напыления, оттенки, материалы и так далее.

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Из года в год модные варианты джинсов становятся более широкими. Именно поэтому, Фокус решил сделать подборку актуальных фасонов джинс, которые будут в тренде в 2024 году.

Широкие и длинные джинсы

Длинные и широкие джинсы в последнее время стали очень популярным трендом в моде. Этот стиль был популярным в 90-х годах и вот он снова вернулся. Такой стиль джинсов добавляет в гардероб элементов. Эта модель джинсов с высокой талией имеет самый стильный вид.

Широкие и длинные джинсы спокойно можно сочетать с кроссовками или даже каблуками, а также с простой футболкой или блузкой. Такой образ будет не только комфортным, но и стильным одновременно.

С широкими подворотами

В последние годы джинсы с широкими подворотами стали одним из популярных трендов в мире джинса. Эта модель стала крайне популярной среди модниц и модников, поскольку она добавляет образу шарма и неповторимости. Такие джинсы прекрасно сочетаются как с обувью на каблуках, так и со спортивными кроссовками. Также они хорошо будут смотреться с кедами, или ботфортами.

Выбирая такой вариант джинсов, стоит знать, что они очень удачно сочетаются с не слишком узкими топами или футболками. Также широкие джинсы с подворотами можно спокойно сочетать с блузками или свитерами. Не забывайте и про аксессуары, например, головные уборы, сумки или браслеты, которые могут дополнить ваш образ.

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Клеш

Джинсы клеш — это модель джинсов, которые имеют свободный крой и расширение книзу, что создает объемный эффект. Этот стиль джинсов был особенно популярным в 70-х годах и снова стал трендом в 2024 году.

Они прекрасно сочетаются с кроссовками, босоножками или сапогами, что делает эту модель универсальной и стильной. Некоторые возможные варианты: джинсы-клеш + кроссовки или балетки, джинсы-клеш + туфли на платформе или кеды. Джинсы-клеш можно также сочетать с простой белой футболкой или блузой. Кроме этого, они будут смотреться стильно с кардиганом или джемпером.

Рваные

Рваные джинсы являются вечным трендом моды. Они всегда выглядят стильно и модно, добавляя образу легкости и неповторимого шарма. Носите их со стильными кроссовками и футболкой для легкого и модного образа, или с пиджаком и сапогами для более элегантного вида. Также их можно сочетать со стильными рубашками или вязаными свитерами.

Напомним, ранее мы писали, какие модели брюк будут в моде в 2024 году . Кроме этого, Фокус писал, какие юбки будут в моде весной 2024.