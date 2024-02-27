27 февраля 2024 года: Прокопия Декаполита - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя отправляться в путешествие и ругаться с близкими людьми.

Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память святого Прокопия Декаполита. Этот святой исповедник вел монашеский образ жизни и посвятил себя прославлению веры во Христа и духовному очищению.

Что нельзя делать 27 февраля:

отправляться в путешествие, дальнюю дорогу

ругаться, выяснять отношения, обижаться

нарушать пост

Народные приметы и поверья:

На Прокопа колея под копытами коня просыпается и санный путь рушится

Если верба распускается сначала на макушке, то посев будет добрый и начать сеять лучше пораньше

А коли верба на макушке распускаться не спешит, то хорошим будет второй посев

Если появились подснежники, значит пора начинать пахоту

У воды нос остер — пробивается всюду

День ангела празднуют:

Михаил, Петр, Прокопий, Тит, Фалалей

Родились сегодня:

1978 — Каха Каладзе, грузинский политик, мэр Тбилиси с 2017 года, в прошлом — футболист

А также в этот день:

1693 — в Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин The Ladies' Mercury

1883 — запатентован автомат для скручивания сигар

1897 — получен искусственный подсластитель сахарин