Стиль жизни
27 февраля 2024 года: Прокопия Декаполита - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя отправляться в путешествие и ругаться с близкими людьми.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память святого Прокопия Декаполита. Этот святой исповедник вел монашеский образ жизни и посвятил себя прославлению веры во Христа и духовному очищению.
Что нельзя делать 27 февраля:
- отправляться в путешествие, дальнюю дорогу
- ругаться, выяснять отношения, обижаться
- нарушать пост
Народные приметы и поверья:
- На Прокопа колея под копытами коня просыпается и санный путь рушится
- Если верба распускается сначала на макушке, то посев будет добрый и начать сеять лучше пораньше
- А коли верба на макушке распускаться не спешит, то хорошим будет второй посев
- Если появились подснежники, значит пора начинать пахоту
- У воды нос остер — пробивается всюду
День ангела празднуют:
Михаил, Петр, Прокопий, Тит, Фалалей
Родились сегодня:
1978 — Каха Каладзе, грузинский политик, мэр Тбилиси с 2017 года, в прошлом — футболист
А также в этот день:
1693 — в Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин The Ladies' Mercury
1883 — запатентован автомат для скручивания сигар
1897 — получен искусственный подсластитель сахарин