Стало известно, почему принц Уильям завидует принцу Гарри

Напряжение между братьями растет с 2020 года, когда принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские обязанности. Мемуары герцога Сассекского "Запасной" только обострили ситуацию.

Принц Уильям не в восторге от успеха "Игр Непокоренных" принца Гарри. Об этом пишет People.

Британский журналист Роберт Джобсон заявил, что успех мультиспортивного события, основанного герцогом Сассекским, заставил Уильяма "завидовать".

"Это было очень успешным с самого начала. Это недешево, это стоит много денег, и [Гарри] смог продолжать собирать эти деньги в течение этого периода, что впечатляет", — рассказывает журналист.

Принц Гарри и Меган Маркл на Играх Непокоренных-2023 Фото: Getty Images

"Но я думаю, что была определенная доля ревности относительно того, насколько хорошо все прошло. Я думаю, что Уильям был удивлен, насколько это было таким успешным, сколько денег было вброшено в это и сколько правительств участвовали", — добавил он.

Игры Непокоренных (Invictus Games) были созданы в 2014 году сыном британского короля Чарльза III, когда он еще работал вместе со своим старшим братом Уильямом и его женой Кейт Миддлтон. Они были покровителями спортивного мероприятия для раненых военных и ветеранов.

Принц Гарри награждает украинского парамедика Юлию Паевскую Фото: Getty Images

Меган Маркл стала четвертой покровительницей Игр после бракосочетания с герцогом в 2018 году.

В 2023 году мероприятие прошло в Германии. А в 2025 его планируют организовать в Канаде.

Напомним, Дональд Трамп угрожает депортировать принца Гарри из США.

Также Фокус писал о желании принца Гарри вернуться к королевским обязанностям.