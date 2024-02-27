"Олег, я бы руки не подала": Оля Полякова рассказала о конфликте с Винником из-за денег (видео)

Певица рассказала журналистам, что из-за спешного отъезда Олега Винника в Германию после того, как ВС РФ вторглись в Украину, она потеряла сумму в €150 тысяч. Эти деньги Оле Поляковой пришлось заплатить рекламодателям и спонсорам ее клипа, в котором она дуэтом с Винником исполнила песню "Длинноногое счастье".

Украинская певица Ольга Полякова раскрыла детали своего конфликта с Олегом Винником, исчезновение которого, по словам артистки, вылилось для нее в финансовые неприятности. Об этом Полякова рассказала журналистам Times of Ukraine.

Звезды планировали дуэтный клип на песню "Длинноногое счастье" еще до начала войны. Оля Полякова проспонсировала мощный промо релиз. Однако незадолго до начала выступлений Олег Винник выехал из Украины в Германию. В связи с этим артистке самой пришлось улаживать финансовые вопросы со спонсорами и рекламодателями. По словам певицы, речь идет о сумме в €150 тысяч.

"Перед войной мы сделали очень-очень крутое видео, на которое нам под рекламу очень большая компания выделила средства. И мы сняли очень дорогое красивое видео. И когда это все произошло, и нужно было как-то переделывать это все – Олег исчез. И я сама за эти средства уже два года разбираюсь с той компанией. Поэтому тебе, Олег, я бы руки не подала", — сказала Полякова.

Она добавила, что ее отношение к артисту не связанно с его решением выехать из Украины после начала полномасштабной войны с РФ.

"Это, знаете, дело каждого. Хотя, такое себе дело", — уточнила певица.

Оля Полякова рассказала журналистам, из-за чего обиделась на Олега Винника Фото: Скриншот

Отметим, что песня "Длинноногое счастье" была выпущена в 2023 году. На видеохостинге YouTube она заняла 40-е место в чарте. Сейчас Полякова исполняет украинский вариант этого сингла под названием "Чарівні очі".

Напомним, в конце октября 2023 года Оля Полякова раскрыла детали конфликта с Тиной Кароль. Артистка открыла некоторые детали и выяснила отношения после противостояния с коллегой Тиной Кароль, которое вызвало бурные обсуждения в социальных сетях и среди фанатов обеих знаменитостей.

А в апреле 2023 года Олег Винник вернулся в соцсети через год после исчезновения. Музыкант, который почти ровно год не постил ничего в свой аккаунт с 936 тысячами фолловеров, удалил почти все публикации. На странице Винника осталось всего три поста. Но исчезли видеообращения музыканта о войне в Украине, а именно ролики, записанные для матерей российских и белорусских матерей с призывом не отпускать своих сыновей на войну в Украине.