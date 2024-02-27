"Стал злее": как война изменила мужа Марички Падалко (фото)

Егор Соболев командует подразделением БПЛА на фронте. На защиту Украины от оккупантов мужчина стал в первые дни полномасштабнйо войны с Россией.

Журналист и политик Егор Соболев — муж телеведущей Марички Падалко — изменился после того, как вступил в ряды украинской армии, чтобы защищать страну от российских оккупантов. Об этом его жена рассказала в интервью "Обозревателю".

По словам Марички Падалко, лично она не замечает сильных изменений в характере мужа. Однако сам Егор Соболев говорит, что они есть.

"Я особо не замечаю, что Егор изменился, но он говорит, что стал злее. Скорее – для себя, потому что в отношении семьи, каких-то бытовых вещей – он очень спокоен. Мне кажется, что пока это не критично. И он отдает себе отчет, что надо будет над этим работать", — рассказала Падалко журналистам.

Она добавила, что "большая война" сильно изменила и ее. В частности, телеведущей все тяжелее чувствовать себя счастливой и находить положительные эмоции в мелочах. И это связанно не только с тем, что она тревожится за жизнь и здоровье мужа, находящегося на передовой.

"Стало тяжело находить моменты, чтобы чувствовать себя счастливой, ощущать радость. Этот навык я потеряла. Думаю, это связано не только с тем, что мой муж находится на фронте, а вот – вообще. Раньше мне легко было почувствовать радость от малейших вещей, сейчас нет, даже когда до этого есть все условия", — поделилась украинская телеведущая.

Егору Соболеву 46 лет, он родился в Краснодаре, украинское гражданство получил в 2004 году. В браке с Маричкой Падалко у него родилось трое детей – Михаил (16 лет), Мария (15 лет) и Екатерина (13 лет).

Отметим, что еще в июне 2021 года Соболев прошел военные сборы в составе одной из бригад ВСУ и получил военную специальность "стрелок". В августе 2021 года заключил контракт с подразделением территориальной обороны. Мужчина участвовал в освобождении Ирпеня, воевал на Востоке и на Юге Украины. Сейчас командует подразделением БПЛА.

Маричка Падалко говорит о том, что ей нужно быль сильной ради мужа, который сейчас выполняет боевых задачи на фронте Фото: Instagram/marichkapadalko/

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