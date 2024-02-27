Аня Тейлор-Джой опубликовала фото топлес в корсете и нарвалась на критику

Актриса показала фанатам, как готовилась к пермьере "Дюна: Часть вторая" в Нью-Йорке. Она раскрыла секрет своей очень тонкой талии, после чего ее обвинили в том, что это не является красивым и подает плохой пример.

27-летняя американо-британская актриса Аня Тейлор-Джой нарвалась на критику после того, как разместила у cебя на странице в Instagram черно-белое фото топлес в корсете с очень тонкой талией и в целом худой фигурой.

Аня Тейлор-Джой демонстрирует экстремально тонкую талию Фото: anyataylorjoy/instagram

Подписчики звезды тут же начали писать возмущенные комментарии.

"Неужели мы не можем нормализовать голодание?", "Вы понимаете, насколько корсеты вредны для женского здоровья и их не следует пропагандировать?", "Аня, я люблю тебя, но это выглядит так неправильно", "С твоими ребрами все в порядке? Ты можешь дышать?", "Грубо. Ожидал от тебя большего, если честно. Худоба – это не шик", "Это совсем не здоровый вид для женщин", "Нечем гордиться, подает плохой пример молодым девушкам", – пишут они.

В последние годы популярность корсетов резко возросла после того, как звезды восторгались их способностью уменьшать талию. Теперь их наличие является чуть ли не обязательным требованием среди некоторых знаменитостей. Но врачи и историки предостерегают от этой тенденции, утверждая, что ограничение талии может сказаться на многих аспектах тела.

Кроме фото в корсете, Аня поделилась снимком в эффектном наряде Maison Margiela из парижской коллекции SS24 Haute Couture креативного директора Джона Гальяно. Оно имело облегающую золотую комбинацию внизу и черное платье из прозрачного тюля поверх него. В этом образе она появилась на премьере"Дюны: Часть вторая" в Нью-Йорке.

Актриса на премьере в Нью-Йоорке Фото: anyataylorjoy/instagram

Тейлор-Джой присоединилась к остальным актерам фильма, включая Сухейлу Якуб, Зендаю, Тимоти Шаламе, Вильнев, Остина Батлера, Ребекку Фергюсон, Джоша Бролина, Флоренс Пью и Леа Сейду.

Кого именно сыграла Аня, пока что не разглашается, однако это – не второстепенный персонаж.

В мировой прокат картина выходит 1 марта. "Дюна: Часть 2" уже заработала невероятные 97% из 112 рецензий на Rotten Tomatoes.

Ранее Фокус писал, что Аня Тейлор-Джой появилась на красной дорожке в образе монахини.