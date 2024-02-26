Аня Тейлор-Джой посетила премьеру "Дюны" в драматическом платье (фото)

Звезда экрана сыграла одну из главных ролей в популярной франшизе. Накануне актерский состав и режиссер картины вышли на красную дорожку во время премьеры в Нью-Йорке.

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27-летняя американо-британская актриса Аня Тейлор-Джой появилась на премьере своего нового фильма "Дюна: Часть вторая" в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана выбрала для выхода на публику драматическое платье Maison Margiela от креативного директора Джона Гальяно из коллекции SS24 Haute Couture.

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Аня Тейлор-Джой появилась на красной дорожке в образе монахини

Роскошное платье имело приталенную золотую юбку и черное прозрачное структурированное платье из тюля поверх нее в пол.

Волосы Тейлор-Джой были распущены и уложены легкими волнами.

Аня Тейлор-Джой Фото: Getty Images

Актриса сделала эффектный вечерний макияж с акцентом на красные губы.

Аня Тейлор-Джой Фото: Getty Images

Аня также присоединилась к остальному актерскому составу "Дюны", включая Зендаю, Тимоти Шаламе, Остина Батлера, Флоренс Пью, режиссера картины Дени Вильнёва и других.

Актеры и режиссер "Дюны"

Роль Ани Тейлор-Джой в новой части "Дюны" долгое время держалась в тайне.

Аня Тейлор-Джой Фото: Getty Images

Впоследствии Variety подтвердили, что актриса появляется в фильме, играя "главного персонажа" из франшизы.

Действие картины разворачивается, когда Пол Атрейдес и его мать, леди Джессика, объединились с Чани и остальными людьми, живущими в пустыне, чтобы отомстить злому дому Харконненов, члены которого убили большинство его семьи и друзей.

Кадр из фильма "Дюна" Фото: Скриншот

Франшиза основана на одноименном романе Фрэнка Герберта 1965 года.

Напомним, Аня Тейлор-Джой вышла на красную дорожку в одеяле.

Также Фокус писал о свадьбе Ани Тейлор-Джой в Венеции.