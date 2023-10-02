Аня Тейлор-Джой, звезда сериала "Ход королевы", сыграла свадьбу в Венеции

Муж актрисы — музыкант Малькольм Макрей, но Аня хотела устроить роскошную церемонию для друзей и родственников. И выбрала для этого Италию.

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Актриса Аня Тейлор-Джой и ее муж Малкольм Макрей повторили свадебные клятвы в Венеции. Звезда фильма "Меню" и "Ведьма" устроила роскошную церемонию в старинном палаццо. Малкольм и Аня поженились еще в прошлом году, но это была скромная гражданская церемония, так как актриса была занята на съемках фильма "Фуриоса" в Австралии. Она говорила, что хочет красивое мероприятие с вечеринок и свадебным платьем. Судя по фото папарацци, платья Аня выбрала потрясающее. Об этом пишет Daily Mail.

27-летняя актриса Netflix, которая также снялась в драмах "Острые козырьки" и "Прошлой ночью в Сохо", пригласила на свадьбу не менее 150 гостей, включая Кару Делевинь, Джулию Гарнер, Николаса Холта, Майлза Теллера и многих других.

Аня Тейлор-Джой в Венеции

В начале дня Аню видели на балконе палаццо в режиме подготовки: она носила белый шелковый халат и ненакрашенная пила кофе.

После она позировала на балконе в оригинальном платье бежевого цвета от Dior. Его лиф и юбку украшали вышитые цветы и птицы, а к прическе Аня приколола белую вуаль.

Перед важным днем ​​​​выяснилось, что пара была замечена осматривающей свадебные площадки в Венеции в начале этого года, в том числе Палаццо Пизани-Моретта, дворец 15-го века, и Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia, церковь 14-го века.

Аня Тейлор-Джой в Венеции

Пара, которая вместе с мая 2021 года, поручила фирме The Wedding Boutique Italy организовать их свадьбу. Это агентство устраивает свадьбы по всей Италии, включая побережье Амальфи, Тоскану, Сицилию и озеро Комо, в идиллических местах вроде романтических замков и фермерских домиков.

Эта свадебная фирма закладывает бюджет на свадьбы стоимостью более 250 000 фунтов стерлингов и не только планирует свадьбу, но и организует весь процесс ее проведения.

Хоть пока нет официальных фото со свадьбы, гости вроде актрисы Джулии Гарнер, лпубликовали несколько снимков из Портофино, а потом и из Венеции. Судя по всему, после церемонии гости отправились на карнавальную вечеринку.

Гости на свадьбе Ани Тейлор-Джой Фото: Instagram keleighteller

Аня редко говорила о своих отношениях с 28-летним Малкольмом с тех пор, как они начали встречаться. Им удалось сохранить отношения несмотря на то, что они постоянно были порознь. Аня в основном проживает в Лондоне, а Малкольм живет и выступает в США.

Гости на свадьбе Ани Тейлор-Джой

Их плотный рабочий график также усложняет задачу: Аня неделями находится на съемочных площадках, а Малкольм регулярно гастролирует со своей группой.

Говоря о своих отношениях с британским Vogue в марте 2022 года, Аня рассказала: "На днях я сказала своему партнеру, что он — мое хобби. Наконец-то я нашел человека, который с радостью будет сидеть в тишине со мной и читать. По сути, нам одновременно 80 и семь лет, и это работает очень хорошо".

Говоря о расстоянии, которое их разделяет, она добавила: "Да, это нелегко, но это также и здорово, потому что, когда вы вместе, вы действительно цените время, которое у вас есть. Повседневные мирские дела полны радости. Мне даже нравится заправлять с ним машину".

Аня родилась в Майами, штат Флорида, и переехала в Буэнос-Айрес в детстве, а затем переехала в Лондон в возрасте шести лет "по политическим причинам" со своими родителями, отцом-банкиром Деннисом — шотландцем, родившимся в Южной Америке, и испанско-английской матерью Дженнифер, которая родилась в Замбии.

Ее роль осиротевшего шахматного вундеркинда Бет Хармон в сериале Netflix "Ход королевы" сделала ее одной из самых востребованных актрис Голливуда.

Она получила еще одну номинацию на "Золотой глобус" за роль в черной комедии "Меню" с Николасом Холтом и Рэйфом Файнсом в главных ролях, а также играет главную роль в боевике-блокбастере "Фуриоса", приквеле к фильму "Безумный Макс: Дорога ярости".