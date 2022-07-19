Актриса Аня Тейлор-Джой тайно вышла замуж за рокера

Избранником актрисы стал Малкольм Макрей, с которым она познакомилась только год назад

Звезда сериала "Ход королевы" и нового фильма "Фуриоса", приквела к "Безумному Максу", актриса Аня Тейлор-Джой тайно вышла замуж за своего бойфренда-рокера Малкольма Макрея. Об этом пишет Page Six.

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Сказано, что церемония была тайной и скромной и прошла в зале суда в США. Большую пышную свадьбу с гостями и тортом молодожены планируют позже, после того, как Аня завершит съемки "Фуриосы" в Австралии.

Пара впервые появилась вместе на вечеринке Vanity Fair Oscars в конце марта, но, как говорят, они встречаются уже больше года.

[ + – ] Аня Тейлор-Джой и Малкольм Макрей на премьере фильма "Варяг" Фото: Getty Images

Звезда фильма "Ведьма" впервые спровоцировала слухи о помолвке в прошлом месяце, когда ее заметили с ослепительным бриллиантом на безымянном пальце.

С тех пор ее несколько раз видели с одним и тем же кольцом. В последний раз это произошло в Сиднее, в понедельник, вскоре после сообщения о свадьбе.

Аня в основном хранила молчание о своих отношениях, но в марте, во время интервью британскому Vogue, актриса сказала, что ей очень комфортно в отношениях с Малкольмом.

"На днях я сказала своему партнеру, что он мое хобби. Наконец-то я нашла кого-то, кто будет счастлив сидеть в тишине со мной и читать. Нам будто одновременно 80 и 7 лет. И это отлично работает", — сказала она.

[ + – ] Аня Тейлор-Джой и Малкольм Макрей

И призналась, что иногда отношения на расстоянии и сложны, но они только укрепили их чувства.

"Да, это нелегко, но это также и хорошо, ведь тогда вы начинаете ценить время, которое проводите вместе. Мне нравится каждодневная рутина с ним: ходить за покупками, заправлять машину, завтракать", — признавалась Аня.

Напомним, до Малкольма Макрея из группы More, Аня якобы встречалась с ирландским актером Оуэном Маккеном, но подтверждения этому не было.