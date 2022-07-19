Акторка Аня Тейлор-Джой таємно вийшла заміж за рокера

Обранцем акторки став Малкольм Макрей, із яким вона познайомилася лише рік тому.

Зірка серіалу "Хід королеви" та нового фільму "Фуріоса", приквела до "Божевільного Макса", акторка Аня Тейлор-Джой таємно вийшла заміж за свого бойфренда-рокера Малкольма Макрея. Про це пише Page Six.

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Сказано, що церемонія була таємною та скромною й відбулася у залі суду в США. Велике пишне весілля з гостями й тортом наречені планують пізніше, після того, як Аня завершить зйомки "Фуріоси" в Австралії.

Пара вперше з'явилася разом на вечірці Vanity Fair Oscars наприкінці березня, але, як кажуть, вони зустрічаються вже понад рік.

[ + – ] Аня Тейлор-Джой і Малкольм Макрей на прем'єрі "Варяг" Фото: Getty Images

Зірка фільму "Відьма" вперше спровокувала чутки про заручини минулого місяця, коли її помітили зі сліпучим діамантом на безіменному пальці.

Із того часу її кілька разів бачили з тим самим кільцем. Востаннє це сталося в Сіднеї, у понеділок, невдовзі після повідомлення про весілля.

Аня в основному мовчала про свої стосунки, але в березні під час інтерв'ю британському Vogue акторка сказала, що їй дуже комфортно в стосунках із Малкольмом.

"Днями я сказала своєму партнеру, що він моє хобі. Нарешті я знайшла когось, хто буде щасливий сидіти в тиші зі мною та читати. Нам ніби одночасно 80 і 7 років. І це чудово працює", — сказала вона.

[ + – ] Аня Тейлор-Джой і Малкольм Макрей

І зізналася, що іноді стосунки на відстані складні, але вони тільки зміцнили їхні почуття.

"Так, це нелегко, але це також і добре, адже тоді ви починаєте цінувати час, який проводите разом. Мені подобається щоденна рутина з ним: ходити за покупками, заправляти машину, снідати", — зізнавалася Аня.

Нагадаємо, до Малкольма Макрея з гурту More Аня нібито зустрічалася з ірландським актором Овеном Макеном, але підтвердження цьому не було.