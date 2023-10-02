Аня Тейлор-Джой, зірка серіалу "Ферзевий гамбіт", зіграла весілля у Венеції

Чоловік актриси — музикант Малькольм Макрей, але Аня хотіла влаштувати розкішну церемонію для друзів і родичів. І обрала для цього Італію.

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Актриса Аня Тейлор-Джой та її чоловік Малкольм Макрей повторили весільні клятви у Венеції. Зірка фільму "Меню" і "Відьма" влаштувала розкішну церемонію в старовинному палаццо. Малкольм і Аня одружилися ще торік, але це була скромна громадянська церемонія, оскільки актриса була зайнята на зйомках фільму "Фуріоса" в Австралії. Вона говорила, що хоче гарний захід з вечірками і весільною сукнею. Судячи з фото папараці, сукні Аня вибрала приголомшливі. Про це пише Daily Mail.

27-річна акторка Netflix, яка також знялася в драмах "Гострі картузи" і "Минулої ночі в Сохо", запросила на весілля щонайменше 150 гостей, включно з Карою Делевінь, Джулією Гарнер, Ніколасом Голтом, Майлзом Теллером і багатьма іншими.

Аня Тейлор-Джой у Венеції

На початку дня Аню бачили на балконі палаццо в режимі підготовки: вона носила білий шовковий халат і ненафарбована пила каву.

Опісля вона позувала на балконі в оригінальній сукні бежевого кольору від Dior. Її ліф і спідницю прикрашали вишиті квіти і птахи, а до зачіски Аня приколола білу вуаль.

Перед важливим днем з'ясувалося, що пару помітили під час огляду весільних майданчиків у Венеції на початку цього року, зокрема Палаццо Пізані-Моретта, палац 15-го століття, і Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia, церква 14-го століття.

Аня Тейлор-Джой у Венеції

Пара, яка разом із травня 2021 року, доручила фірмі The Wedding Boutique Italy організувати їхнє весілля. Ця агенція влаштовує весілля по всій Італії, включно з узбережжям Амальфі, Тосканою, Сицилією та озером Комо, в ідилічних місцях на кшталт романтичних замків і фермерських будиночків.

Ця весільна фірма закладає бюджет на весілля вартістю понад 250 000 фунтів стерлінгів і не тільки планує весілля, а й організовує весь процес його проведення.

Хоч поки що немає офіційних фото з весілля, гості на кшталт акторки Джулії Гарнер опублікували кілька знімків з Портофіно, а потім і з Венеції. Судячи з усього, після церемонії гості вирушили на карнавальну вечірку.

Гості на весіллі Ані Тейлор-Джой Фото: Instagram keleighteller

Аня рідко говорила про свої стосунки з 28-річним Малкольмом відтоді, як вони почали зустрічатися. Їм вдалося зберегти стосунки незважаючи на те, що вони постійно були порізно. Аня здебільшого мешкає в Лондоні, а Малкольм живе і виступає в США.

Гості на весіллі Ані Тейлор-Джой

Їхній щільний робочий графік також ускладнює завдання: Аня тижнями перебуває на знімальних майданчиках, а Малкольм регулярно гастролює зі своєю групою.

Говорячи про свої стосунки з британським Vogue у березні 2022 року, Аня розповіла: "Днями я сказала своєму партнерові, що він — моє хобі. Нарешті я знайшла людину, яка з радістю сидітиме в тиші зі мною і читатиме. По суті, нам одночасно 80 і сім років, і це працює дуже добре".

Говорячи про відстань, яка їх розділяє, вона додала: "Так, це нелегко, але це також і здорово, тому що, коли ви разом, ви дійсно цінуєте час, який у вас є. Повсякденні мирські справи сповнені радості. Мені навіть подобається заправляти з ним машину".

Аня народилася в Маямі, штат Флорида, і переїхала в Буенос-Айрес у дитинстві, а потім переїхала до Лондона у віці шести років "з політичних причин" зі своїми батьками, батьком-банкіром Деннісом — шотландцем, який народився в Південній Америці, та іспансько-англійською матір'ю Дженніфер, яка народилася в Замбії.

Її роль осиротілого шахового вундеркінда Бет Гармон у серіалі Netflix "Ферзевий гамбіт" зробила її однією з найбільш популярних актрис Голлівуду.

Вона отримала ще одну номінацію на "Золотий глобус" за роль у чорній комедії "Меню" з Ніколасом Голтом і Рейфом Файнсом у головних ролях, а також грає головну роль у бойовику-блокбастері "Фуріоса", приквелі до фільму "Божевільний Макс: Дорога люті".