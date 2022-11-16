Червоне та чорне. Аня Тейлор-Джой вразила образами на прем'єрах фільму "Меню"

Образами зірки тепер займається стиліст Раян Гастінгс.

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Ось уже кілька днів поспіль актриса Аня Тейлор-Джой, відома за фільмами "Відьма" та "Варяг", піарить свій новий фільм "Меню" і робить це з шиком. Про це пише Daily Mail.

Вона розпочала співпрацю зі стилістом Раяном Гастінгсом і він створює для неї незабутні образи для червоної доріжки. Так, на інтерв'ю в Нью-Йорку Аня вирушила у червоному total look від Magda Butrym. Мереживну мінісукню вона поєднувала з вініловим червоним плащем, червоними колготками та червоними човниками на дуже високих підборах.

[ + – ] Аня Тейлор-Джой у червоному total look від Magda Butrym Фото: Getty Images

А на прем'єрі "Меню" в Нью-Йорку Аня з'явилася в чорній мереживній сукні від Dior із найновішої колекції весна 2023 року.

[ + – ] Аня Тейлор-Джой у чорній мереживній сукні від Dior Фото: Getty Images

До речі, саме кольорові колготки стали одним із головних трендів цього сезону.

Нагадаємо, у центрі сюжету фільму "Меню" молода пара, яка приїхала до нового дорогого ресторану на віддаленому острові.

Бойфренда героїні Ані зіграв Ніколас Голт. Рестораном, куди важко потрапити, управляє ексцентричний шеф-кухар, його роль виконав Рейф Файнс. І він приготував для гостей щось унікальне та лячне.

Нагадаємо, раніше з'явилися перші фото зі зйомок фільму "Фуріоса", де Аня виконує головну роль. Це приквел до культового фільму "Шалений Макс".