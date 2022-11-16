Красное и черное. Аня Тейлор-Джой поразила образами на премьерах фильма "Меню"

Образами звезды теперь занимается стилист Райн Хастингс.

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Вот уже несколько дней подряд актриса Аня Тейлор-Джой, известная по фильмам "Ведьма" и "Варяг", пиарит свой новый фильм "Меню" и делает это с шиком. Об этом пишет Daily Mail.

Она начала сотрудничество со стилистом Райном Хастингсом и он создает для нее незабываемые образы для красной дорожки. Так, на интервью в Нью-Йорке Аня отправилась в алом total look от Magda Butrym. Кружевное мини-платье она сочетала с виниловым красным плащом, красными колготками и алыми лодочками на очень высоком каблуке.

[ + – ] Аня Тейлор-Джой в алом total look от Magda Butrym Фото: Getty Images

А на премьере "Меню" в Нью-Йорке Аня появилась в черном кружевном платье от Dior из самой новой коллекции весна 2023.

[ + – ] Аня Тейлор-Джой в черном кружевном платье от Dior Фото: Getty Images

Кстати, именно цветные колготки стали одним из главных трендов текущего сезона.

Напомним, в центре сюжета фильма "Меню" молодая пара, которая приехала в новый дорогой ресторан на отдаленном острове.

Бойфренда героини Ани сыграл Николас Холт. Рестораном, куда невероятно тяжело попасть, управляет эксцентричный шеф-повар, его роль исполнил Рэйф Файнс. И он приготовил для гостей нечто совершенно уникальное и пугающее.

Напомним, ранее появились первые фото со съемок фильма "Фуриоса", где Аня исполняет главную роль. Это приквел к культовому фильму "Безумный Макс".