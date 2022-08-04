Появились первые снимки Ани Тейлор-Джой в роли Фуриосы из "Безумного Макса"

Сейчас съемки проходят в Австралии и Аня изменилась до неузнаваемости для новой роли

Появились первые кадры со съемок долгожданного фильма из вселенной "Безумного Макса", который расскажет о юности воительницы Фуриосы. Об этом пишет Daily Mail.

В фильме "Безумный Макс: дорога ярости" роль Фуриосы исполнила Шарлиз Терон. Премьера "Безумного Макса. Фуриосы" запланирована на 2024 год.

Примечательно, но на руке Ани уже надета зеленая перчатка, которая на постпродакшене превратится в бионический протез.

[ + – ] Аня Тейлор-Джой на съемках "Фуриосы"

Вероятно, в фильме покажут, как воительница лишилась руки и оказалась в подчинении у злодея Несмертного Джо.

На съемках 26-летняя Аня была окружена другими актерами, в том числе звездой Survivor Australia Марком Уэльсом, одетыми в постапокалиптические наряды, такие как кожаные штаны и огромные украшения на шее.

Примечательно, но сначала эту роль должна была исполнять Терон, но в итоге ее заменили более юной актрисой.

А уже после премьеры "Дороги ярости" стало известно, что Том Харди, исполнитель роли Безумного Макса и Терон не ладили на съемках.

Дошло до того, что они постоянно орали друг на друга, а Терон даже назвала Харди "гребаным ублюдком" после того, как он заставил ее ждать на съемочной площадке часами.

Когда именно будут происходить события нового фильма – неизвестно. Но, вероятно между фильмами "Безумный Макс 3: Под куполом грома" и "Безумный Макс: Дорога ярости".

В прошлом году бывший премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян объявила, что долгожданный приквел "Безумного Макса" будет сниматься на местном уровне и станет самым крупным проектом, который когда-либо снимался здесь. Ожидается, что он создаст 850 рабочих мест и принесет 350 миллионов долларов местной экономике.

Напомним, недавно Аня Тейлор-Джой тайно вышла замуж, но шикарную церемонию пообещала устроить, когда съемки в фильме будут завершены.