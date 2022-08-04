З'явилися перші знімки Ані Тейлор-Джой у ролі Фуріоси з "Божевільного Макса"

Зараз зйомки проходять в Австралії, і Аня змінилася до невпізнання для нової ролі.

З'явилися перші кадри зі зйомок довгоочікуваного фільму зі всесвіту "Божевільного Макса", який розповість про юність войовниці Фуріоси. Про це пише Daily Mail.

У фільмі "Божевільний Макс:Дорога люті" роль Фуріоси виконала Шарліз Терон. Прем'єра "Божевільного Макса. Фуріоси" запланована на 2024 рік.

Примітно, але на руці Ані вже одягнена зелена рукавичка, яка на постпродакшені перетвориться на біонічний протез.

[ + – ] Аня Тейлор-Джой на зйомках "Фуріоси"

Імовірно, у фільмі покажуть, як войовниця втратила руку й опинилася в підпорядкуванні у лиходія Несмертного Джо.

На зйомках 26-річна Аня була оточена іншими акторами, у тому числі зіркою Survivor Australia Марком Вельсом, одягненими в постапокаліптичні вбрання, такі як шкіряні штани та величезні прикраси на шиї.

Примітно, але спочатку цю роль мала виконувати Терон, але в результаті її замінили на молодшу акторку.

А вже після прем'єри "Дороги люті" стало відомо, що Том Гарді, виконавець ролі Божевільного Макса, і Терон не ладнали на зйомках.

Дійшло до того, що вони постійно кричали одне на одного, а Терон навіть назвала Гарді "довбаним покидьком" після того, як він змусив її чекати на знімальному майданчику годинами.

Коли саме відбуватимуться події нового фільму — невідомо. Але, ймовірно, між фільмами "Шалений Макс 3: Під куполом грому" та "Шалений Макс: Дорога люті".

Минулого року колишня прем'єр-міністерка Нового Південного Вельсу Гледіс Бережиклян оголосила, що довгоочікуваний приквел "Божевільного Макса" зніматимуть на місцевому рівні, він і стане найбільшим проєктом, який будь-коли знімали тут. Очікується, що він створить 850 робочих місць і принесе 350 мільйонів доларів місцевій економіці.

Нагадаємо, нещодавно Аня Тейлор-Джой таємно одружилася, але шикарну церемонію пообіцяла влаштувати, коли зйомки у фільмі будуть завершені.