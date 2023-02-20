Аня Тейлор-Джой вышла на красную дорожку в одеяле

На церемонии BAFTA актриса появилась в оригинальном наряде от Schiaparelli.

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В лондонском Альберт-холле прошла церемония награждения BAFTA, которую называют британским "Оскаром". И хоть на красной дорожке царили классические для вечерних нарядов черные и белые цвета, некоторые звезды выделились среди прочих. И среди них была Аня Тейлор-Джой в бархатном платье от Schiaparelli. Об этом пишет Daily Mail.

Платье было настолько оригинальным, что критики разошлись во мнениях. Одним мини с жесткой юбкой показалось стильным, другие отметили, что звезда "Ведьмы" вышла на красную дорожку в одеяле.

Авангардный наряд геометрического фасона был представлен на Неделе моды в Париже не так давно. А так как Schiaparelli сейчас в трендах и очень востребован селебрити, то Выбор был очевиден.

Единственное, но модель на подиуме носила накидку, как шаль, а Аня Тейлор-Джой накинула ее на голову.

[ + – ] Аня Тейлор-Джой в Schiaparelli

Образ она дополнила босоножками на шпильке и ослепительным серебряным ожерельем с петлевым дизайном.

[ + – ] Аня Тейлор-Джой и самый оригинальный наряд церемонии BAFTA Фото: Getty Images

Напомним, больше всего наград получил фильм о Первой мировой войне "На Западном фронте без перемен". Картина признана лучшим фильмом и лучшим фильмом на иностранном языке, а также отмечена в номинациях "Лучший адаптированный сценарий", "Лучший звук", "Лучшая музыка к фильму" и "Лучшая операторская работа". Эдвард Бергер получил приз за лучшую режиссерскую работу.

В номинации "Лучшая актриса" победила актриса Кейт Бланшетт, сыгравшая в драме "Тар", а лучшим актером стал Остин Батлер, исполнивший роль Элвиса Пресли в байопике "Элвис".

В номинации "Лучший анимационный фильм" победил "Пиноккио" Гильермо Дель Торо.

Награду за лучший документальный фильм вручили проекту "Навальный" канадского режиссера Дэниела Роэра.

В номинации "Лучший британский фильм" победила картина "Банши Инишерина".

Напомним, на церемонии BAFTA присутствовали принц Уильям и Кейт Миддлтон, которая поддержала тренд на черно-белый вечернюю моду.

А Фокус выбрал топ-5 самых красивых и интересных черных платьев красной дорожки BAFTA.