В серьгах Zara за $22: Кейт Миддлтон на красной дорожке BAFTA с принцем Уильямом

Принц и принцесса Уэльские совершили долгожданное возвращение на красную дорожку церемонии награждения BAFTA впервые с 2020 года.

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Все взгляды были прикованы к красной ковровой дорожке возле Королевского фестивального зала, когда принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли на BAFTA 2023 года. Об этом пишет People.

Принц Уильям является президентом Британской академии кино и телевизионных искусств.

Для выхода на публику Кейт выбрала великолепное белое платье на одно плечо от Alexander McQueen в комплекте с парой черных вечерних перчаток от Cornelia James. На самом деле она носила это платье во время BAFTA 2019 года, но изменила его стиль для церемонии этого года, сообщает The Daily Mail.

Свой образ принцесса Уэльская дополнила серьгами Zara за 22 доллара, черным клатчем от Alexander McQueen и парой золотых туфель Aquazzura "Fenixʼ.

Принц Уильям был одет в черный смокинг с вельветовым пиджаком от Tom Ford, белую рубашку и черную бабочку.

Их прибытие знаменует собой первое участие королевской пары на BAFTA с 2020 года.

Королевская чета пропустила вручение премии BAFTA 2021 из-за кончины принца Филиппа, который умер всего за день до запланированной церемонии. В прошлом году они не смогли присутствовать из-за "конфликтов в расписании".

В этом году мероприятие проходило в Королевском фестивальном зале в Лондоне.

Напомним, Сеть облетели кадры пары на церемонии награждения BAFTA, когда Кэтрин, о чем-то разговаривая с мужем во время прохода перед камерами в Королевский фестивальный зал в Лондоне легонько шлепнула его ниже спины.

Также Фокус собрал самые красивые и оригинальные черные платья с красной дорожки BAFTA.