У сережках Zara за $22: Кейт Міддлтон на червоній доріжці BAFTA з принцом Вільямом

Принц і принцеса Уельські здійснили довгоочікуване повернення на червону доріжку церемонії нагородження BAFTA вперше з 2020 року.

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Усі погляди були прикуті до червоної доріжки біля Королівської фестивальної зали, коли принц Вільям і Кейт Міддлтон прибули на BAFTA 2023 року. Про це пише People.

Принц Вільям є президентом Британської академії кіно й телевізійних мистецтв.

Для виходу на публіку Кейт обрала чудову білу сукню на одне плече від Alexander McQueen у комплекті з парою чорних вечірніх рукавичок від Cornelia James. Насправді вона носила цю сукню під час BAFTA 2019 року, але змінила її стиль для цьогорічної церемонії, повідомляє The Daily Mail.

Свій образ принцеса Уельська доповнила сережками Zara за 22 долари, чорним клатчем від Alexander McQueen і парою золотих туфель Aquazzura "Fenix".

Принц Вільям був одягнений у чорний смокінг із вельветовим піджаком від Tom Ford, білу сорочку та чорний метелик.

Їхнє прибуття знаменує собою першу участь королівської пари на BAFTA з 2020 року.

Королівське подружжя пропустило вручення премії BAFTA 2021 через смерть принца Філіпа, який помер лише за день до запланованої церемонії. Минулого року вони не змогли бути присутніми через "конфлікти в розкладі".

Цьогорічний захід проходив у Королівській фестивальній залі в Лондоні.

Нагадаємо, мережу облетіли кадри пари на церемонії нагородження BAFTA, коли Кетрін, про щось розмовляючи з чоловіком під час проходу перед камерами до Королівського фестивального залу в Лондоні, легенько ляснула його нижче від спини.

Також Фокус зібрав найкрасивіші та найоригінальніші чорні сукні з червоної доріжки BAFTA.