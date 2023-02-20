Аня Тейлор-Джой вийшла на червону доріжку в ковдрі

На церемонії BAFTA актриса з'явилася в оригінальному вбранні Schiaparelli.

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У лондонському Альберт-холі відбулася церемонія нагородження BAFTA, яку називають британським "Оскаром". І хоч на червоній доріжці панували класичні для вечірнього вбрання чорні та білі кольори, деякі зірки виділилися серед інших. І серед них була Аня Тейлор-Джой в оксамитовій сукні від Schiaparelli. Про це пише Daily Mail.

Сукня була настільки оригінальною, що критики розійшлися в думках. Одним міні із твердою спідницею здалося стильним, інші зазначили, що зірка "Відьми" вийшла на червону доріжку в ковдрі.

Авангардне вбрання геометричного фасону було представлено на Тижні моди в Парижі не так давно. Оскільки Schiaparelli зараз у трендах і дуже затребуваний селебриті, то вибір був очевидний.

Єдине, що модель на подіумі носила накидку, як шаль, а Аня Тейлор-Джой накинула її на голову.

[ + – ] Аня Тейлор-Джой у Schiaparelli

Образ вона доповнила босоніжками на шпильці і сліпучим срібним намистом з петельним дизайном.

[ + – ] Аня Тейлор-Джой та найоригінальніше вбрання церемонії BAFTA Фото: Getty Images

Нагадаємо, найбільше нагород отримав фільм про Першу світову війну "На Західному фронті без змін". Картина визнана найкращим фільмом та найкращим фільмом іноземною мовою, а також відзначена в номінаціях "Найкращий адаптований сценарій", "Найкращий звук", "Найкраща музика до фільму" та "Найкраща операторська робота". Едвард Берґер отримав приз за найкращу режисерську роботу.

У номінації "Краща актриса" перемогла актриса Кейт Бланшетт, яка зіграла у драмі "Тар", а найкращим актором став Остін Батлер, який виконав роль Елвіса Преслі в байопіку "Елвіс".

У номінації "Найкращий анімаційний фільм" переміг "Піноккіо" Ґільєрмо Дель Торо.

Нагороду за найкращий документальний фільм вручили проєкту "Навальний" канадського режисера Деніела Роера.

У номінації "Кращий британський фільм" перемогла картина "Банші Інішерина".

Нагадаємо, на церемонії BAFTA були присутні принц Вільям та Кейт Міддлтон, яка підтримала тренд на чорно-білу вечірню моду.

А Фокус вибрав топ 5 найкрасивіших та найцікавіших чорних суконь червоної доріжки BAFTA.