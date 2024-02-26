Аня Тейлор-Джой відвідала премʼєру "Дюни" в драматичній сукні (фото)
Зірка екрану зіграла одну з головних ролей у популярній франшизі. Напередодні акторський склад та режисер картини вийшли на червону доріжку під час премʼєри в Нью-Йорку.
27-річна американо-британська акторка Аня Тейлор-Джой зʼявилася на прем’єрі свого нового фільму "Дюна: Частина друга" в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.
Зірка екрану обрала для виходу на публіку драматичну сукню Maison Margiela від креативного директора Джона Гальяно з колекції SS24 Haute Couture.Важливо
Розкішна сукня мала приталену золоту спідницю та чорну прозору структуровану сукню з тюлю поверх неї в підлогу.
Волосся Тейлор-Джой було розпущене та укладене легкими хвилями.
Акторка зробила ефектний вечірній макіяж з акцентом на червоні губи.
Аня також приєдналася до решти акторського складу "Дюни", включаючи Зендею, Тімоті Шаламе, Остіна Батлера, Флоренс П’ю, режисера картини Дені Вільньова та інших.
Роль Ані Тейлор-Джой у новій частині "Дюни" тривалий час трималася в таємниці.
Згодом Variety підтвердили, що акторка з'являється у фільмі, граючи "головного персонажа" з франшизи.
Дія картини розгортається, коли Пол Атрейдес і його мати, леді Джессіка, об'єдналися з Чані та рештою людей, що мешкають у пустелі, щоб помститися злому дому Харконненів, члени якого вбили більшість його сім'ї та друзів.
Франшиза заснована на однойменному романі Френка Герберта 1965 року.
Нагадаємо, Аня Тейлор-Джой вийшла на червону доріжку в ковдрі.
Також Фокус писав про весілля Ані Тейлор-Джой у Венеції.