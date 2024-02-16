Аня Тейлор-Джой з'явилася на червоній доріжці в образі черниці

Актриса прийшла на прем'єру фільму "Дюна: Частина друга" і підтвердила, що отримала в картині таємничу роль. Її вбрання від Dior нагадувало вбрання католицької черниці.

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Аня Тейлор-Джой несподівано з'явилася на червоній доріжці на прем'єрі картини "Дюна: Частина друга". 27-річна актриса підтвердила, що у неї теж є якась загадкова роль у новій картині Дені Вільнева. Про це пише People.

Аня Тейлор-Джой з'явилася на червоній доріжці разом із Тімоті Шаламе і Зендаєю, виконавцями головних ролей.

Аня Тейлор-Джой Фото: Getty Images

Її присутність на червоній доріжці — у весільному вбранні кремового кольору з накидкою на голову, що нагадує вуаль черниці, — змусила шанувальників замислитися: яку роль отримала Аня в новому фільмі.

В інтерв'ю на килимовій доріжці, що транслюється Warner Bros. UK, Тейлор-Джой сказала: "Вам доведеться подивитися фільм", але підтвердила, що вона дійсно в ньому бере участь.

"Подивившись його, я зрозуміла, що це, напевно, один із найкращих фільмів, які я бачила за все своє життя. Це мрія, що збулася, розумієте? Книги неймовірні, але з цим акторським складом і з Дені вийшло просто дивовижно", — зізналася актриса.

До Тейлор-Джой у новому фільмі приєднаються Флоренс П'ю, Крістофер Вокен, Остін Батлер і Леа Сейду. З фільму 2021 року повертаються Зендая, Ребекка Фергюсон, Джош Бролін, Дейв Батіста, Стеллан Скарсгард, Шарлотта Ремплінг і Хав'єр Бардем.

Аня Тейлор-Джой на прем'єрі фільму "Дюна: Частина друга"

Багато зірок фільму позували для фотографій на лондонській прем'єрі, одягнені у вишукане вбрання в науково-фантастичному стилі.

"Дюна: Частина друга" вийде в кінотеатрах 1 березня.

Нагадаємо, на прем'єрі Зендая з'явилася в приголомшливому футуристичному вбранні. Вона позувала перед фотографами в костюмі робота Thierry Mugler з його колекції Couture осінь-зима 1995 року, присвяченій 20-річчю "Cirque d'Hiver". Для червоної доріжки вона доповнила вінтажне вбрання діамантовим кольє від Bulgari.

Зендая на прем'єрі фільму "Дюна: Частина друга"

Але ефектне вбрання виявилося не надто зручним, тож Зендая після змінила його на вечірню сукню.