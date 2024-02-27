5 секретов красоты, которым стоит поучиться у француженок

Французские женщины славятся своим непринужденным стилем и элегантностью. Французский стиль олицетворяет элегантность, безупречность и непринужденность. Они известны своим умением сочетать базовые предметы одежды с аксессуарами, создавая стильные и непринужденные образы. Они предпочитают носить базовые цвета, такие как черный, белый, серый и бежевый, и добавлять к ним яркие акценты. Француженки также обожают классические предметы гардероба, такие как белая рубашка, маленькое черное платье и полосатый морской свитер.

Именно француженки своей непринужденностью и уверенностью является примером для женщин. Многим известны иконы французской моды такие как Коко Шанель, Бриджит Бардо и Марион Котийяр. Их стили варьировались от классических и вневременных до смелых и авангардных. Коко Шанель, например, известна своими элегантными и утонченными дизайнами, тогда как Брижит Бардо является воплощением шикарного и легкого французского стиля. Марион Котийяр славится своим современным и острым модным выбором. Французский стиль часто ассоциируется с минимализмом, сдержанной элегантностью и ноткой романтики. Именно поэтому стилисты значительное внимание уделяют этим женщинам, которые сыграли большую роль в моде. Так, стилист Оксана Холрд рассказала, свои наблюдения о секретах их красоты.

"Вино, сыр, круассаны — совершенно непонятно, как при такой диете француженкам удается сохранять свою легендарную утонченность. Есть определенные секреты в уходе, которым они неизменно следуют",- говорит стилист.

Каким секретам красоты француженки стоит следовать

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1.Перестаньте умываться водой!

Вода из-под крана очень сильно сушит кожу, поэтому француженки предпочитают умываться мицеллярной водой. Просто смочите ей ватный диск и протрите им лицо и шею — она хорошо удаляет грязь и не сушит кожу. Если у вас нет аллергии на мицеллярную воду, смывать её не нужно, однако, если вы используете большое количество декоративной косметики, дополнительно стоит использовать другое средство для очищения.

Фото: Freepik

2. упростите уход за кожей!

Все, что вам нужно, это средство для снятия макияжа, увлажняющий крем и, если средства позволяют, сыворотка. Легкий ежедневный массаж делает магию. В уходе за кожей лица важны не крутые косметические новинки, а стабильность.

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3. Поддерживайте прическу.

Не забывайте посещать парикмахера каждые 6-8 недель, чтобы поддерживать форму стрижки и цвет. Ухоженные, чистые, сияющие волосы — уже половина образа.

4. Используйте минимум декоративной косметики.

Ограничьтесь одним или двумя средствами, которые подчеркнут желаемое или скроют несовершенное. Чтобы освежить цвет лица достаточно румян. Чтобы выровнять тон проблемной кожи воспользуйтесь тональным кремом и ничем больше. А если намечается что-то особенное, вас выручат smokey eyes или красная помада (не "и"!).

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5. Не забывайте о духах.

Фокус в том, чтобы всегда приятный, но не навязчивый аромат.

Не переусердствуйте — капли духов вполне достаточно. Не обливайтесь, как большинство привыкли, что невозможно устоять рядом. Это работает наоборот.

Старайтесь делать это неторопливо, наслаждаясь самим процессом. Создайте такой собственный маленький ритуал

Напомним, ранее мы писали, лучшие духи на весну: ароматы, которые подойдут каждой женщине. Кроме этого, Фокус писал, как правильно наносить духи, чтобы запах держался как можно дольше.