Надел военную форму: звезда фильма "Мирный-21" показал приказ о зачислении в ряды ВСУ (фото)

Таким образом Алексей Тритенко ответил авторам негативных комментариев о том, на каком основании он носит военную форму. Актер подчеркнул, что в рядах ВСУ он с самого начала полномасштабной войны.

Украинский актер Алексей Тритенко, известный по фильмам "Круты 1918" и "Мирный-21" рассказал, что вступил в ряды ВСУ. В качестве доказательства он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram фотографию приказа о зачислении его в действующую украинскую армию.

Из опубликованного документа стало известно, что 24 февраля 2022 года на основании его рапорта Тритенко зачислили в ВСУ водителем автомобильного отделения взвода материально-технического обеспечения 206-го отдельного батальона теробороны 112-й отдельной бригады. По состоянию на сейчас актер исполняет боевые задачи в рядах ВСУ в звании младшего сержанта.

Алексей Тритенко опубликовал приказ, которым был зачислен в ряды действующей украинской армии

"Военную форму я надел, с началом полномасштабного вторжения, ниже добавляю приказ о моем привлечении в ряды ВСУ (конечно, это согласовано с командованием) и с тех пор, с честью ношу форму, и является действующим военнослужащим Вооруженных Сил Украины", — написал актер.

Тритенко отметил, что опубликовать пост на такую тему он был вынужден после того, как "заметил, в последнее время, возобновление болезненного внимания к тому, что ношу военную форму, и имею наглость появляться в ней на некоторых фотографиях".

Алексея Тритенко сфотографировали в деоккупированном Ирпене Фото: Алексей Тритенко/Instagram

Алексей Тритенко — украинский актер театра и кино. В 2003 году окончил Днепропетровский театрально-художественный колледж. Зрителям известен и знаком по ролям в фильмах "Круты 1918" (сыграл Аверкия Гончаренко), "Голем: Начало", "Чорный ворон", "Я, Нина" и "Мирный-21" (исполнил роль Койота).

Напомним, несколько ранее певец Виталий Козловский показал кадры с фронта и рассказал, как изменился. Он разместил фото и видео, в которых показывает свой быт на фронте, а также поездки на боевые задания. Так, на одном из фото Козловского засняли в блиндаже.

Кроме того Виталий Козловский опроверг слухи, что он больше не в ВСУ. Его мобилизовали в начале августа. После чего певец активно освещал свою жизнь в армии. Однако впоследствии он полностью исчез из социальных сетей, чем обеспокоил своих поклонников. Недавно появилась информация, что Козловский больше не служит в армии.