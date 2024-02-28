Принц Гарри хочет приехать с детьми в Великобританию, — источники

Герцог Сассекский рассматривает возможность визита в Европу вместе с семьей в честь 10-летия Игр Непокоренных. Впрочем, Меган Маркл может быть против идеи мужа.

Принц Гарри "очень увлечен" идеей вернуться в Великобританию вместе со своей женой Меган Маркл и двумя их детьми, Лилибет и Арчи. Об этом пишет OK! Magazine.

Младший сын британского короля Чарльза ІІІ планирует вернуться в королевскую семью, но, похоже, его жена "опасается" этой идеи.

Источники рассказывают, что с тех пор, как герцог Сассекский посетил своего больного раком отца в Лондоне в начале февраля 2024 года, он планирует еще больше путешествий в Европу.

"Гарри очень хочет, чтобы вся его семья присоединилась к нему. Для него важно, чтобы они продемонстрировали единый фронт и сосредоточились на наведении мостов с остальной королевской семьей", — признается инсайдер.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Archewell Foundation

Источник утверждает, что отец двоих детей сейчас ведет "переговоры на уровне правительства" относительно возможного возвращения в Великобританию в мае 2024 года для празднования 10-й годовщины Игр Непокоренных.

Торжества должны состояться в соборе Святого Павла. Впрочем, присоединятся ли к нему жена и двое детей, пока точно неизвестно.

Принц Гарри с сыном Арчи Фото: The Duke and Duchess of Sussex

"Он уверен, что хочет, чтобы Меган и дети присоединились к нему, но я думаю, что она может бояться, и я думаю, что она считает пребывание в Великобритании очень неудобным", — добавляет источник.

Напомним, примирение принца Гарри с королевской семьей может растянуться на годы.

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