Виктория Бекхэм поделилась снимком с Николой Пельтц (фото)

Виктория прибыла в Париж с костылями, поскольку недавно сломала ногу. К ней присоединилась невестка, с которой, по слухам, они долго не могли найти общий язык.

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм показала снимок со своей невесткой, американской актрисой Николой Пельтц. Фото знаменитость опубликовала в Instagram.

Жена Бруклина Бекхэма и ее звездная свекровь накануне прибыли во французскую столицу на Неделю моды.

"Подготовка к показу и примерка в Париже!!!" — написала Виктория, которая позировала с костылями, поскольку сломала ногу 14 февраля 2024 года во время тренировки в спортзале.

Мама четверых детей примерила полностью черный образ. Тем временем Никола предстала в прозрачном платье, прислоняясь к своей свекрови.

Виктория Бекхэм и Никола Пельтц

Первенец Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин женился на американской актрисе в апреле 2022 года. Ходили слухи, что британская певица конфликтует с невесткой, ведь Никола не захотела надевать свадебное платье бренда Виктории. К тому же, Бруклин изменил свою фамилию, добавив частичку фамилии жены, что также не понравилось его матери.

Впрочем, домыслы фанатов звездная семья лишь опровергала и демонстрировала согласие.

В частности, Виктория Бекхэм поддерживала жену сына на премьере ее нового фильма "Лола".

Виктория Бекхэм и Никола Пельтц Фото: Getty Images

Напомним, Виктория Бекхэм поздравила сына Круза с днем рождения.

Также Фокус писал о забавной реакции Виктории Бекхэм на вопрос, готова ли она стать бабушкой.