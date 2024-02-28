Какие модели женских сумок будут в тренде весной 2024 года

Сумка — это неотъемлемый атрибут женского образа, которая может быть замечательным аксессуаром. Сумка может дополнить ваш стиль и сделать его более интересным и привлекательным.

Конечно, большинство женщин ориентируются на практичность и универсальность сумки, однако, все же каждая мечтает выглядеть с ней стильно и красиво. Именно поэтому стилист рассказала, какие женские сумки будут в тренде этой весной 2024.

Фото: https://www.instagram.com/id_13_stylist/

Сумки вытянутой формы

Сумки вытянутой формы является одним из трендов в 2024 году. Сумки такой формы имеют уникальный и нетрадиционный дизайн. Эти сумки могут быть стильным аксессуаром для любого наряда, добавляя элегантности и изысканности к образу. Сумки вытянутой формы можно стильно сочетать с различными образами. Например, их хорошо подчеркнет классический белый или черный костюм, или же смело ее можно совместить с джинсами и футболкой.

Фото: https://www.instagram.com/id_13_stylist/

Мягкие и драпированные сумки

Мягкие и драпированные сумки — это один из главных трендов в мире аксессуаров сейчас. Они придают образу женственности и легкости. Они могут иметь различные формы и размеры, от маленьких клатчей до больших повседневных сумок. Они прекрасно подходят к повседневному стилю, особенно в сочетании с джинсами и кроссовками. Также они подходят для более элегантного вида, если вы носите их с вечерними платьями или юбками. Такие аксессуары добавляют шарма и оригинальности вашему виду.

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Фото: https://www.instagram.com/id_13_stylist/

Стразы и цветочные аппликации

Сумки со стразами и цветочными аппликациями очень популярны среди любительниц моды. Эти сумки выглядят очень ярко и оригинально, благодаря блестящим стразам и вышитым цветкам. Они часто используются как элементы вечернего или праздничного образа. Благодаря уникальному сочетанию стразов и аппликаций, такие сумки привлекают взгляды и добавляют шарма вашему стилю. Сумки со стразами и цветочными аппликациями можно носить с платьями или юбками нейтральных цветов, чтобы выделить аксессуар и сделать его центром внимания. Не бойтесь экспериментировать и сочетать их со стильными топами или блузами.

Фото: https://www.instagram.com/id_13_stylist/

Пушистые сумки

Пушистые сумки сейчас в тренде в мире моды. Они идеально подходят для прохладной погоды, создают в образе атмосферу комфорта и уюта. Они добавляют веселого и игривого элемента любому наряду. Пушистые сумки бывают разных цветов и размеров, что делает их универсальными аксессуарами для любого случая. Независимо от того, собираетесь ли вы на обычное обеденное свидание или вечернюю прогулку по городу, пушистая сумка придаст дополнительной изысканности. Пушистые сумки можно носить со спортивной одеждой, например, с джинсами, свитшотом или спортивным комбинезоном. Также они хорошо гармонируют с кроссовками или ботильонами.

Фото: https://www.instagram.com/id_13_stylist/

Серебристые и золотые сумки

По последним трендам моды, серебристые и золотые сумки стали чрезвычайно популярными среди фэшн-ценителей. Эти изысканные аксессуары добавляют шарма и элегантности любому образу. Они прекрасно подходят как для вечернего выхода, так и для повседневного, придавая вашему образу блеска и роскоши. Выбирая серебристую или золотую сумку, стоит учитывать ваши личные предпочтения и стиль, но в целом эти аксессуары будут отличным дополнением к любому гардеробу.

Золотые и серебристые сумки — это такие аксессуары, которые могут быть стильно сочетаться с различными нарядами. Золотые сумки часто выглядят элегантно с черным или белым нарядом, а серебристые — с изысканными оттенками синего или фиолетового.

Фото: https://www.instagram.com/id_13_stylist/

Большие сумки и шоперы

Последней тенденцией в больших сумках и покупателях на данный момент являются сверхбольшие, неприхотливые стили, которые одновременно являются не просто стильными, но и практичными. Подумайте о больших сумках, сумках-ведра и сумках для бродяг, в которые можно вместить все необходимые вещи, но при этом выглядеть шикарно.

Сумки и шоперы стильно смотрятся с разнообразными образами. Например, они хорошо сочетаются с джинсами и футболкой, или с платьем и туфлями на каблуках — для более элегантного вида. Эти аксессуары также можно комбинировать с шортами и легким топом для летнего стиля или с брюками и блузой для офисного образа.

Фото: https://www.instagram.com/id_13_stylist/

Носить две сумки

Ношение двух сумок — это довольно популярный тренд, который может добавить вашему образу стильного и функционального акцентов. Вы можете попробовать совместить две разные сумки — одну большую и одну меньшую, или две одинаковые сумки.

Напомним, ранее мы писали, какие модели юбок будут в тренде весной 2024. Кроме этого, Фокус писал, какие фасоны джинсов будут в тренде весной 2024.