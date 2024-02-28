Принц Гарри и Меган могут быть вынуждены переехать в Канаду: что известно

Эксперт Майкл Коул считает, если принцу Гарри будет отказано в американской визе, Сассекские могут вернуться в Канаду. В США будут рассматривать вопрос безопасности его пребывания в стране.

Принц Гарри и Меган Маркл могут вернуться в Канаду, если заявление Гарри на продление визы в США не будет принято. По словам эксперта Майкла Коула, такое решение может быть принято в связи с упоминанием об употреблении наркотических веществ в анкете герцога Сассекского, пишет Еxpress.

Майкл Коул считает, что Сассексам, возможно, придется вернуться в Канаду, если они не смогут остаться в США, где чиновники будут рассматривать вопрос безопасности его пребывания в стране.

"Конечно признание в книге не является доказательством под присягой, это не свидетельские показания. Но это довольно сильное косвенное доказательство того, что он (принц Гарри — ред.) принимал наркотики. И если выяснится, что он не сказал правду в своей визовой форме, американцы очень серьезно следят за своей иммиграцией и его могут выгнать из страны, а визу могут аннулировать. Принца могут попросить немедленно покинуть Америку", — отметил Коул.

Он также обсудил недавние комментарии бывшего президента США Дональда Трампа о том, что нынешний президент Джо Байден "защищает" Гарри. Майкл Коул сказал: "С Дональдом Трампом ты либо внутри, либо вне, ты либо друг, либо враг. Если он считает тебя врагом, он сделает все возможное, чтобы действовать против тебя, в этом нет никаких сомнений, ясно, как день и ночь. Это очень серьезное дело".

Сообщается, что Трамп был недоволен тем, что команда Байдена держала в секрете подробности иммиграционного статуса принца. Экс-президент возмутился, что команда Байдена "защищала Гарри".

Напомним, 22 февраля сообщалось, что путь принца Гарри к примирению с королевской семьей может занять годы. Герцогу Сассекскому необходимо завоевать "доверие". По мнению журналистов, принц Гарри планирует "проводить больше времени" в Англии со своим больным отцом.