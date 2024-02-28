Украинку Анну Asti "отменяют" в России из-за участия в "голой" вечеринке

Концерты уроженки Черкасс массово отменяют в российских городах. Под угрозой весь тур артистки, которая замалчивает войну в Украине.

В России массово отменяют концерты певицы украинского происхождения Анны Asti (Дзюба) после "голой вечеринки" Насти Ивлеевой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как стало известно, выступления артистки сорвались в Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде.

"То же самое может произойти и в других городах. Поэтому фанаты артистки начали массово сдавать билеты. Даже там, где не заявляли, что Асти не приедет", — пишет телеграм-канал.

Сама уроженка Черкасс не комментировала срыв своего российского тура.

Анна Asti Фото: asti

Бывшая солистка группы Artik & Asti еще до начала полномасштабной войны долгое время жила и работала в РФ. После 24 февраля 2022 года она замолчала войну, продолжая находиться в России и строить там карьеру.

Весной 2022 года она даже записала песню с Филиппом Киркоровым, который открыто поддерживает войну в Украине.

Уроженка Черкасс стала популярной в дуэте с другим украинским певцом Артемом Умрихиным (Artik). Их проект назывался Artik & Asti. В 2021 году группа распалась. Дзюба начала строить сольную карьеру, а певец продолжил историю группы Artik & Asti, наняв новую солистку.

Что известно о "голой" вечеринке

В конце 2023 года блогер Настя Ивлеева организовала вечеринку, дрескодом которой было отсутствие одежды, белье или прозрачные наряды, что вызвало общественный резонанс.

На вечеринке появились Филипп Киркоров, Анна Asti, Лолита Милявская, Ксения Собчак и другие, а после разгорания скандала они начали извиняться, оправдывая свои действия. Впрочем, звезд начали "отменять", в частности, уроженку Черкасс. Она, как известно, уехала из РФ с мужем якобы из-за необходимости сделать операцию.

Напомним, после вечеринки Ивлеевой Лолита собралась приехать на Донбасс.

Также Фокус писал о реакции Минобороны Великобритании на "голую вечеринку" в РФ.