Взрослым пить нельзя. Топ-6 самых распространенных мифов о молоке

Вокруг молока накопилось столько мифов, что его обвиняют буквально во всем, от набора веса до появления прыщей. На самом ли деле оно такое вредное, давайте разбираться.

Молоко, как и любой другой продукт содержит питательные вещества, необходимые для здоровья. Однако часто молоко настолько демонизируют, что люди начинают его избегать. Вы считаете, что употребления молока способствует набору веса? Или, что молоко нужно только детям? Однако молоко является неотъемлемой частью рациона здорового человека. Д октор Нити Шарма проливает свет на неправильные представления о молоке, в которые уже давно не стоит верить. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Молоко приводит к увеличению веса

Фото: Freepik

Правда: при умеренном потреблении молоко является ценным источником необходимых питательных веществ, включая кальций и белок. Доктор Шарма отмечает: "Ключом к поддержанию здорового веса является сбалансированная диета и регулярные физические упражнения, а не отказ от продуктов, богатых питательными веществами, таких как молоко. Поэтому в следующий раз, когда вы захотите отказаться от молока, боясь поправиться, подумайте дважды".

Согласно исследованию Preventive Medicine Reports, в котором приняли участие 145 латиноамериканских детей в возрасте трех лет, было обнаружено, что употребление молока с более высоким содержанием жира связано со снижением вероятности ожирения в детстве.

Молоко только для детей

Правда: вопреки распространенному мнению, молоко полезно для людей всех возрастов. Оно обеспечивает жизненно важные питательные вещества, такие как кальций, витамин D и белок, способствующие здоровью костей и общему благополучию. Важно включать молоко в сбалансированный рацион на протяжении всей жизни.

Согласно рандомизированному контролируемому исследованию, проведенному Журналом Академии питания и диетологии, увеличение потребления молока и молочных продуктов связано с увеличением общей мышечной массы и улучшением физической работоспособности у пожилых людей.

Все молоко одинаковое

Фото: Freepik

Правда: возможно, вы удивитесь, но питательная ценность разных видов молока различается. Цельное молоко, обезжиренное молоко и альтернативы растительного происхождения обладают уникальными преимуществами. Следовательно, очень важно выбирать тип молока, который соответствует индивидуальным целям в отношении здоровья и диетическим предпочтениям.

Молоко вызывает прыщи

Правда: научных доказательств того, что молоко напрямую вызывает прыщи, недостаточно. Доктор Шарма говорит: "Акне — это многогранное заболевание, на которое влияют генетика, гормоны и привычки ухода за кожей. Полный отказ от молока не поможет решить проблему, скорее, решающее значение имеет правильный уход за кожей".

Людям с непереносимостью лактозы нельзя молочку

Фото: Freepik

Правда: доктор Шарма объясняет, что люди с непереносимостью лактозы часто могут переносить небольшое количество молочных продуктов или выбирать безлактозные альтернативы. Кроме того, лучше переносятся кисломолочные продукты, например, йогурт. Поэтому, проконсультируйтесь с врачом, чтобы получить индивидуальные рекомендации.

Молоко — главный источник кальция

Правда: молоко является отличным источником кальция, но не единственным. "Разнообразная диета, включающая листовую зелень, орехи и обогащенные продукты, может обеспечить достаточное потребление кальция. Знание источников кальция особенно важно для людей с ограничениями в питании", — советует доктор Шарма.

"Молоко, употребляемое в составе сбалансированной диеты, содержит ценные питательные вещества, необходимые для общего состояния здоровья. Крайне важно проконсультироваться с экспертами по питанию для получения индивидуальных рекомендаций, основанных на их уникальных потребностях и целях в отношении здоровья", — заключает эксперт.

Напомним, диетологи назвали самое полезное молоко, которое нужно добавлять в кофе.

Ранее Фокус писал о том, что нутрициолог рассказала, как молоко влияет на ваше здоровье и вес.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.