Звезда фильма "Хорошее время" умер в 38 лет

Причиной смерти актера стало злоупотребление наркотиками. О трагедии сообщил младший брат Бадди, Кристофер.

Американский актер Бадди Дюресс, американский актер, известный своими ролями в фильмах "Бог знает что", "Хорошее время", "Забавные страницы" и "Человек человеку", умер на 39-м году жизни. Предварительной причиной смерти эксперты назвали остановку сердца из-за коктейля из наркотиков, пишет People. Об этом журналистам сообщил брат покойного Кристофер Статис.

Бадди (настоящее имя Майкл К. Статис) родился в Квинсе, штат Нью-Йорк, в мае 1985 года и учился в средней школе Роберта Луи Стивенсона на Манхэттене. Его актерский дебют состоялся в фильме Джоша и Бенни Сэфди 2014 года "Бог знает что". Эту роль он получил вскоре после того, как его выпустили из тюрьмы на острове Райкерс, где Бадди сидел за наркотики.

С братьями Сафди он поработал и в картине 2017 года "Хорошее время", где сыграл торговца наркотиками, который объединяется с персонажем Роберта Паттинсона.

Среди других работ Дюресса – ленты "Веселые страницы", "Приватный чат", "Остерегайтесь собаки", "Гора". Согласно его странице на IMDb, у него есть еще два проекта, которые планируется выпустить позднее в этом году: "Череп" и "Массовая государственная лотерея".

Бадди имел частые проблемы с законом. В тюрьму его отправляли минимум 10 раз по разным обвинениям, включая кражу личных данных, кражу в крупных размерах и хранение героина.

Роберт Паттинсон и Бадди Дюресс сыграли вместе в фильме "Хорошее время" Фото: Getty Images

Пребывание Бадди в тюрьме задушило его карьеру. В 2019 году The New York Post сообщила, что комик Пит Дэвидсон был настолько поклонником актера, что пригласил его на прослушивание для "Безымянной комедии Джадда Апатоу — Пита Дэвидсона", однако тот не явился, поскольку находился за решеткой.

Фильм "Хорошие времена", где он сыграл с Паттинсоном, – это фактически мемуары Бадди о пребывании в Райкерс, который позже адаптировали в сценарий картины.

В 2019 году Д.ресс был арестован по обвинению в краже в особо крупном размере третьей степени и вернулся в Райкерс. Он также угрожал сжечь дом своей матери Джо-Энн в том же году во время съемок криминальной драмы "Флинч".

Дюресс оставил по себе заметный след в кино

Его выручили режиссер Кэмерон Ван Хой и его мама, но позже арестовали и снова доставили в Райкерс по обвинению в угрозах и преступном хранении кастета и контролируемых веществ.

"Он невероятно талантливый актер. Но ему нужно сосредоточиться на актерской игре, а не на уличной суете. Бадди был чистым электричеством на экране. Работа с ним была одним из величайших приключений в моей жизни. Он был добрым человеком, который любил снимать фильмы. Несмотря на все трудности, с которыми он сталкивался в жизни, ему каким-то образом удавалось откладывать их в сторону, когда приходило время работать. Мы очень сблизились после съемок нашего фильма "Флинч". Я убит горем из-за того, что его жизнь так оборвалась", – заявил Хой.

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