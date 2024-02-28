Виктория Бекхэм очень расстроена из-за расставания сына Ромео с Мией Реган

У жены Дэвида Бекхэма были определенные планы на избранницу среднего сына. Впрочем, по словам инсайдеров, это сделать будет проблематично.

49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм расстроена расставанием ее сына Ромео с моделью Мией Реган. Об этом пишет The Sun.

21-летний Ромео недавно подтвердил, что он и 21-летняя Миа расстались после пяти лет романтических отношений.

Виктория и Миа, как известно, очень хорошо ладили, и, хотя певица грустит, что роман между Ромео и его бывшей избранницей закончился, она также якобы надеялась, что Миа станет крепкой частью семейного бренда.

Жена Дэвида Бекхэма надеется превратить бренд Бекхэм в многомиллиардную империю в стиле Кардашьян.

Ромео Бекхэм и Миа Реган Фото: Getty Images

"Виктория была большой поклонницей Мии и надеялась, что пара в конце концов поженится. Известно, что она хочет создать большую семью знаменитостей, как Кардашьян", — рассказывает инсайдер, добавив, что это сделать будет трудно, ведь певица не может контролировать своих взрослых детей.

Ромео встречался с Мией с 2019 года. Утверждается, что пара разошлась после ссоры, и Миа уехала из дома, где они жили вместе.

Ромео Бекхэм и Миа Реган Фото: Getty Images

"Мы с Мией разошлись после 5 лет любви, мы все еще очень уважаем друг друга, и по-прежнему поддерживаем крепкую дружбу и будем всегда", — отметил средний сын Дэвида Бекхэма.

Напомним, Виктория Бекхэм сломала ногу и прибыла с костылями на Парижскую неделю моды.

Также Фокус писал о расставании Ромео Бекхэма и его девушки.