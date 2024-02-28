Ребекка Фергюсон, звезда "Дюны", рассказала об ужасном коллеге

Актриса пожаловалась на отвратительное отношение со стороны коллеги-актера. Но утверждает, что это не Хью Джекман или Том Круз.

Звезда "Дюны" Ребекка Фергюсон рассказала, что бывший коллега по фильму орал на нее и заставил уйти со съемочной площадки в слезах. Она не назвала имя, но отметила, что это не Хью Джекман и не Том Круз. В "Дюне" актриса сыграла леди Джессику. Об этом пишет Daily Mail.

40-летняя шведская актриса рассказала о жизни на съемочной площадке в качестве молодой звезды, когда она появилась во вторник в эпизоде ​​подкаста "Царство с Джошем Смитом".

Во время подкаста Ребекка рассказала, что есть один "абсолютный идиот среди коллег", с которым она никогда больше не будет работать после того, как с ней обращались на съемках предыдущего фильма, но подтвердила, что это были не Хью Джекман или Том Круз, с которыми она играла вместе в фильмах "Величайший шоумен" и "Миссия невыполнима".

Ребекка Фергюсон на премьере "Дюны" в Нью-Йорке Фото: Getty Images

"Я помню, был момент, когда этот человек был таким неуверенным и злым, потому что он не мог сыграть сцену. И я думаю, что я была настолько уязвима и неудобна, что на меня кричали. Но поскольку этот человек был номером один в списке вызовов, для меня не было никакой защиты. Так что никто меня не поддержал. И я плакала, уходя со съемочной площадки", — призналась актриса.

Ребекка вспоминает, что на съемочной площадке партнер по фильму говорил ей: "Ты называешь себя актрисой? Это то, с чем мне придется работать? Что это за х***я?" перед всей командой.

"Я стояла там, в шоке", — сказала она.

Ребекка надеялась, что в этой ситуации она получит поддержку продюсеров, но ее не было. Поэтому она защищала себя сама.

Ребекка заявила, что пришла на следующий день и впервые заговорила. "Убирайся с моей съемочной площадки", — сказала она коллеге.

"Я помню, как мне было так страшно. Я посмотрела на этого человека и сказала: "Можете идти. Я буду работать перед теннисным мячом. Я никогда больше не хочу вас видеть", — имея в виду мяч, который обычно насаживают на палку и он имитирует отсутствующего актера.

По словам Ребекки, продюсеры сказали ей, что она не может поступить так с актером, о котором идет речь, которого называют "номером один", потому что они должны были быть на съемочной площадке. Но актриса стояла на своем.

Ребекка сказала, что после сцены она пошла к режиссеру и потребовала объяснить, почему такое поведение было разрешено продолжать. Но объяснений так и не получила.

Она заверила фанатов, что отвратительным коллегой был не Хью Джекман, с которым она играла вместе в "Величайшем шоумене" и не Том Круз, с которым она играла в фильме "Миссия невыполнима".

В подкасте она рассказала и о работе над фильмом "Дюна" с Дени Вильневом. Отметив, что сниматься было легко и она получила удовольствие. В новом хите она исполнила роль леди Джессики, матери Пола Атрейдеса.

Трейлер фильма "Дюна: Часть вторая"

Теперь фанаты гадают, какой из партнеров Ребекки по съемочной площадке оказался хамом.

В боевике "Геркулес" (2014) она играла вместе с Дуэйном Джонсоном. В фильме "Жизнь" (2017) она сыграла роль доктора Миранды Норт вместе с Джейком Джилленхолом в главной роли.

В "Величайшем шоумене" (2017) ее партнером был Хью Джекман, в "Снеговике" (2017) — Майкл Фассбендер.

В ужастике "Доктор Сон" (2019) – она играла с Юэном МакГрегором, а в фильме "Люди в черном: Интернэшнл" (2019) партнером Ребекки стал Крисом Хемсворт. Также у нее был еще один проект с Хью Джекманом и три фильма с Томом Крузом.

Напомним, ранее Фокус писал, как прошла премьера фильма "Дюна: часть вторая" в Киеве. Среди прочих, на премьере был актер Вячеслав Хостикоев, который озвучивал Тимоти Шаламе.