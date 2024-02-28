Джей Ло и Бен Аффлек рассказали, почему на самом деле разошлись в 2003 году

Звездная пара планировала большую свадьбу в 2003 году, однако за три дня до этого все отменилось. В 2022 они таки поженились.

Американская певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек рассказали, почему на самом деле разошлись в 2003 году. Подробностями личной жизни звездные супруги поделились в документальном фильме The Greatest Love Story Never Told.

Оказалось, что звезда сцены и оскароносный Аффлек разорвали свои отношения всего за три дня до свадьбы.

"У нас была запланирована большая свадьба. И за три дня до нее мы просто рассыпались под давлением", — призналась мама двоих детей.

Тем временем Аффлек поддержал слова возлюбленной, добавив, что они не смогли справиться с огромным вниманием публики к их романтической истории.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес в 2002 году Фото: Getty Images

Артистка вспомнила, что тяжело переживала этот период.

"Все эти годы было действительно тяжело, потому что я не просто чувствовала, что потеряла любовь всей своей жизни, я чувствовала, что потеряла лучшего друга, который у меня когда-то был. И я не могла об этом говорить столько лет, и это было самое сложное", — рассказала Джей Ло.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: On The JLo

За этот период певица вышла замуж за Марка Энтони, которому родила двоих детей — Эмму и Макса. А Аффлек состоял в браке с Дженнифер Гарнер, с которой они стали родителями трижды. У экс-пары родились дочери Вайолет и Серафина и сын Самюэль.

В 2021 Джей Ло и Аффлек возобновили роман, а через год таки поженились.

Напомним, Бену Аффлеку не нравится, что его жена слишком показывает их личную жизнь публике.

Также Фокус писал о 16-летии детей Дженнифер Лопес от Марка Энтони.