Тильда Суинтон продемонстрировала яркий образ на показе фильма в Нью-Йорке (фото)

Актриса, как всегда, была неотразима. Она сыграла роль экстраординарной художницы Элизабет в комедийном фильме о приключениях молодого мигранта.

63-летняя британская актриса Тильда Суинтон ошеломила зрителей, когда 27 февраля прибыла на показ нового фильма "Проблемиста" в кинотеатре Village East Cinema в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.

Обладательница премии "Оскар" позировала в ярком синем топе с перьями, закрывающими ее лицо. Она одела шикарный черный жакет с манжетами с белой отделкой и узкие черные брюки. "Ледяные" светлые волосы Тильды были зачесаны назад. На лицо звезда нанесла легкий и нежный макияж.

Тильда появилась в компании с режиссером, сценаристом и главной звездой фильма Хулио Торресом, а также продюсером Эммой Стоун.

Фото: Getty Images

Комик Торрес продемонстрировал свой причудливый стиль, надев жилет и топ в горошек, брюки в тонкую полоску и набедренный аксессуар в стиле стимпанк.

Тильда Суинтон и Хулио Торрес Фото: Getty Images

Позже Тильда Суинтон встретились на вечеринке вместе с Эммой Стоун, на которой также присутствовала звезда "Наполеона" Ванесса Кирби. Среди других гостей были Бобби Сальвер Менуэс, Джек П. Рэймонд и Зиве Фумудо.

"Проблемиста" — это новый комедийный фильм, в котором рассказывается о начинающем дизайнере игрушек Алехандро (Торрес), молодом человеке из Сальвадора, который пытается воплотить свои необычные идеи в жизнь в Нью-Йорке. Вскоре протагонист сталкивается с проблемой. Рабочая виза вот-вот закончится, а продлить ее возможно лишь одним способом — устроиться ассистентом к экстраординарной художнице Элизабет. Благодаря знакомству с женщиной он отправляется в сюрреалистическое приключение в мегаполисе. Премьера фильма намечена на пятницу, 1 марта. Критический рейтинг одобрения картины на платформе Rotten Tomatoes составляет 95%.

Ранее, 6 декабря, сообщалось, что Тильда Суинтон поразила оригинальным образом на красной дорожке. Актриса появилась на церемонии награждения Fashion Awards 2022 в эффектном расписном наряде.