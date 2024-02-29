29 февраля 2024 года: Кассиана Римлянина - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя обижать домашних животных. Если птицы летают очень низко, то скоро будут осадки.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь вспоминает Иоанна Кассиана Римлянина. Он был христианским монахом и богословом, жил в IV-V веках н.э в Галлии. Родился в зажиточной семье, еще с юности интересовался науками, особенно философией и астрономией. Чтобы продолжить обучение, Кассиан отправился в Константинополь к Иоанну Златоусту. У него он научился добродетельной жизни, удалился в скит и долго жил там в безмолвии и тяжком труде. Затем монах отправился в монастыри Египта и Каппадокии.
Что нельзя делать 29 февраля:
- обижать домашних животных и скот
- ходить на рыбалку
- выносить сор из дома
- стирать одежду
Народные приметы и поверья:
- если на дворе в этот день метет метель, то лето будет дождливым
- северный ветер — ждите похолодания и морозов
- тепло на улице — лето будет жарким и засушливым
- если на данный момент осталось много запасов, значит, год будет урожайным
- если птицы летают очень низко, то скоро будут осадки
День ангела празднуют:
Максим, Леонила, Иван, Георгий, Нестор
Также в этот день:
1288 год — Шотландия устанавливает 29 февраля днем, когда женщина может предложить брак мужчине, а в случае отказа он должен уплатить штраф;
1504 год — Христофор Колумб использует лунное затмение для устрашения ямайских индейцев;
1712 год — в Швеции после 29 февраля было 30 февраля;
1768 год — в костеле города Бар провозглашают Барскую конфедерацию;
1944 год — покушение УПА на командующего 1-м Украинским фронтом генерала армии Николая Ватутина, повлекшее его смерть 15 апреля;
2004 год — фильм "Властелин колец: Возвращение короля" получает 11 "Оскаров".