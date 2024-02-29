29 февраля 2024 года: Кассиана Римлянина - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя обижать домашних животных. Если птицы летают очень низко, то скоро будут осадки.

Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь вспоминает Иоанна Кассиана Римлянина. Он был христианским монахом и богословом, жил в IV-V веках н.э в Галлии. Родился в зажиточной семье, еще с юности интересовался науками, особенно философией и астрономией. Чтобы продолжить обучение, Кассиан отправился в Константинополь к Иоанну Златоусту. У него он научился добродетельной жизни, удалился в скит и долго жил там в безмолвии и тяжком труде. Затем монах отправился в монастыри Египта и Каппадокии.

Что нельзя делать 29 февраля:

обижать домашних животных и скот

ходить на рыбалку

выносить сор из дома

стирать одежду

Народные приметы и поверья:

если на дворе в этот день метет метель, то лето будет дождливым

северный ветер — ждите похолодания и морозов

тепло на улице — лето будет жарким и засушливым

если на данный момент осталось много запасов, значит, год будет урожайным

если птицы летают очень низко, то скоро будут осадки

День ангела празднуют:

Максим, Леонила, Иван, Георгий, Нестор

Также в этот день:

1288 год — Шотландия устанавливает 29 февраля днем, когда женщина может предложить брак мужчине, а в случае отказа он должен уплатить штраф;

1504 год — Христофор Колумб использует лунное затмение для устрашения ямайских индейцев;

1712 год — в Швеции после 29 февраля было 30 февраля;

1768 год — в костеле города Бар провозглашают Барскую конфедерацию;

1944 год — покушение УПА на командующего 1-м Украинским фронтом генерала армии Николая Ватутина, повлекшее его смерть 15 апреля;

2004 год — фильм "Властелин колец: Возвращение короля" получает 11 "Оскаров".